"Ландстеде" – "Київ-Баскет": анонс старту другого етапу Кубка Європи

Столичний "Київ-Баскет" в середу, 11 грудня, проведе стартовий матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

У голландському Зволле команда Айнарса Багатскіса битиметься з місцевим "Ландстеде Хаммерс". Побачити трансляцію поєдинку можна буде на каналі ObozTV. Початок – о 20:30 за київським часом.

20.30. Зволле, спортцентр "Ландстеде", "Ландстеде Хаммерс" – "Київ-Баскет", трансляція – ObozTV

"Київ-Баскет" fbu.ua

Наставник киян в цій грі зможе розраховувати на 11 баскетболістів: Максима Пустозвонова, Кейсі Шепарда, Владислава Коренюка, Богдана Близнюка, Іллю Заяця, Юрія Кондракова, Кіндалла Хілла, Павла Крутоуса, Сергія Павлова, Деона Едвіна, В'ячеслава Петрова.

Нагадаємо, на першому груповому етапі "Київ-Баскет" був найсильнішим у квартеті з "Дніпром", білоруським "Цмокі" та болгарським "Левскі". Це додає впевненості українському колективу перед другою частиною турніру.

Айнарс Багатскіс, говорячи про майбутній старті, не став акцентувати увагу на жодній з команд. "Цей турнір – спринт. Де кожна гра складається з двох таймів. Вдома – перший тайм, на виїзді – другий. І важливо кожне набране очко, кожна дія, все буде впливати на майбутній результат. У професійному спорті важливо, що ти показав сьогодні. Прийде завтрашній день, і ми покажемо, на що здатні завтра", – зазначив досвідчений фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" напередодні гри в Зволле не залишив шансів чинному чемпіону України "Хіміку" в Суперлізі Парі-Матч.

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