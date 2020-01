Кружляв 15 хвилин: з'ясувалися подробиці трагічної загибелі Кобі Брайанта

Вертоліт, під час аварії якого загинув легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.

Про це повідомляє The Mirror з посиланням на джерела. Вертоліт, на борту якого знаходилися 9 осіб, прямував до міста Таузанд-Окс з округу Оріндж в Каліфорнії (США).

Радар показав, що вертоліт Брайанта обернув 10 кіл над містом Глендейл, після цього сталося зіткнення повітряного судна зі схилом гори в Калабасасі. Трагедія трапилася в 30 кілометрах від центру Лос-Анджелеса.

Брайант і інші пасажири вертольота летіли на тренування з баскетболу на стадіон "Лейкерс". Баскетболіст регулярно користувався цим видом транспорту.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE