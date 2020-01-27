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27 січня • оновлено в 07:34
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Кружляв 15 хвилин: з'ясувалися подробиці трагічної загибелі Кобі Брайанта

6.1т
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Вертоліт, під час аварії якого загинув легендарний американський баскетболіст Кобі Брайант, близько 15 хвилин кружляв перед падінням.

Про це повідомляє The Mirror з посиланням на джерела. Вертоліт, на борту якого знаходилися 9 осіб, прямував до міста Таузанд-Окс з округу Оріндж в Каліфорнії (США).

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З'явилися перші відео і фото з місця загибелі Кобі Брайанта

Радар показав, що вертоліт Брайанта обернув 10 кіл над містом Глендейл, після цього сталося зіткнення повітряного судна зі схилом гори в Калабасасі. Трагедія трапилася в 30 кілометрах від центру Лос-Анджелеса.

Брайант і інші пасажири вертольота летіли на тренування з баскетболу на стадіон "Лейкерс". Баскетболіст регулярно користувався цим видом транспорту.

Стали відомі подробиці загибелі Брайанта

Стали відомі подробиці загибелі Брайанта

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кобі Брайант загинув в результаті аварії вертольота Сікорський S-76 "Спірит". Трагедія сталася 26 січня.

Брайант протягом 20 сезонів виступав за одну баскетбольну команду, "Лос-Анджелес Лейкерс". Грав на позиції атакуючого захисника.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Кобі Брайант
Місце
США
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