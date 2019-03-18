"Кинув" збірну України: розкрилася скандальна правда про двократного чемпіона НБА Медведенка

Відомий український тренер, екс-наставник національної баскетбольної команди Володимир Рижов розкритикував дворазового чемпіона НБА Станіслава Медведенка.

Відомий спортсмен був виключений зі складу виконкому Федерації баскетболу України (ФБУ), а Рижов нагадав про те, як Медведенко відмовлявся захищати кольори "жовто-синіх".

"Ми летіли на важливий матч кваліфікації чемпіонату Європи у Македонії, а Медведенко просто взяв і не прийшов у аеропорт. Почали шукати Славу, виявляється, у нього температура і він вирішив не летіти з командою. Я йому кажу: "Що за температура? Ми тебе в дорозі вилікуємо, це питання двох пігулок"... "Чудовий" вчинок... У підсумку ми полетіли без нього і на чемпіонат Європи так і не кваліфікувалися", — розповів екс-тренер збірної України прес-службі ФБУ.

ФБУ

Він також погодився з рішенням виключити Медведенка зі складу виконкому ФБУ. "Сьогодні є ФБУ з законно обраним президентом, який реально робить кроки в розвитку баскетболу. Водночас з'являється людина, яка висловлює критику і невдоволення. У такій ситуації є чудовий вихід. Ця людина повинна власноруч вийти з виконкому ФБУ, тільки потім почати свою критику і на наступних виборах у президенти ФБУ висунути свою кандидатуру. Ті, хто зараз критикує, були ж у виконкомі ще за Олександра Волкова. Хто заважав їм розвивати баскетбол?.. Якщо ти входиш до виконкому, то треба постійно виносити лише розумні передові рішення, а не заважати працювати. Якщо так не виходить, то треба закінчувати рішенням, яке й ухвалив виконком", — резюмував Рижов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Станіслав Медведенко говорив про низький рівень розвитку українського баскетболу. Він закликав молодих гравців виїздити з України заради гри за кордоном, де-факто виконуючи обов'язки агента. Медведенко неодноразово на виконкомі ФБУ заперечував, що займається агентською діяльністю, хоча за фактом є таким, на чому неодноразово наголошував у своїх інтерв'ю.

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