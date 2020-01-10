"Київ-Баскет" здобув вольову перемогу в Суперлізі Парі-Матч

Столичний "Київ-Баскет" і МБК "Миколаїв" порадували вболівальників неймовірним за напруженням поєдинком регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

На паркеті київського ДС "Венето" господарі були сильнішими, здійснивши камбек, – 96:91.

Гості під керівництвом Віталія Чорнія з перших же хвилин матчу нав'язали супернику свою гру. До середини першої чверті "корабели" відірвалися від киян на десять пунктів.

Київ-Баскет – Миколаїв ФБУ

Однак, втримати здобуту перевагу вони не змогли, і під кінець 15-ї хвилини гри "Київ-Баскет" зумів вирівняти становище. Після великої перерви гості знову почали йти у відрив і досягли позначки в "+7".

Наставник киян Айнарс Багатскіс блискавично відреагував на ситуацію овертаймом, що призвело до камбеку його команди. Завдяки результативній грі Сергія Павлова столична команда завершила третю чверть з рахунком 35:17 на свою користь.

"Київ-Баскет" – МБК "Миколаїв" 96:91 (22:23 17:23, 35:17, 22:28)

"Київ-Баскет": Классен (6 + 7 передач), Близнюк (19 + 5 підбирань), Пустозвонов (3 + 5 підбирань), Хілл (7), Коренюк (10 + 6 підбирань) - старт; Кондраков (8), Крутоус (7 + 5 підборів), Павлов (22 + 8 підбирань + 5 передач), Петров (14 + 7 підбирань + 4 передачі).

"Миколаїв": Зотов (9 + 6 підборів + 5 передач), Пітерсон (21 + 9 підбирань + 11 передач + 4 перехоплення), Луценко (10 + 6 підбирань), Давидюк (4), Брістол (10 + 8 підбирань) - старт; Хохоник, Юрченко, Приймак (26 + 7 підбирань), Адедіран (11), Мещеряков.

Маючи перевагу в 13 пунктів, киянам вдалося не втратити перемогу і взяти реванш у суперника за поразку в листопаді минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув три перемоги поспіль на старті другого етапу Кубка Європи ФІБА.

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