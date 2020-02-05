"Київ-Баскет" закінчив другий етап Кубка Європи, вийшовши в 1/4 фіналу: турнірна таблиця

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 5 лютого, програв підсумковий матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Вентспілса" і вийшов до чвертьфіналу з другого місця.

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Зустріч на паркеті Палацу спорту за лідерство в групі К завершилася з рахунком 80:88.

Зі стартових секунд латвійська команда захопила ініціативу, впевнено повівши в рахунку. Гості демонстрували щільну гру в захисті, не дозволяючи нашим баскетболістам нічого зробити на майданчику, і легко виграли першу чверть.

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

У другій десятихвилинці гравці "Київ-Баскета" накрутили темп і вирівняли ситуацію. Упевнена гра Павла Крутоуса, який "поливав" кільце суперника і з далеких і середніх дистанцій, дозволила нашим співвітчизникам перед великою перервою скоротити розрив до 2 очок.

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

У другій половині в столичного клубу помітно позначалася нестача фізичних кондицій, відсутність командної гри і велика кількість втрат. Насамкінець "Київ-Баскет" знайшов сили оформити ривок і зменшити відставання лише до 3 пунктів, але більшого зробити не зміг.

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Ця поразка виводить киян із другого місця в чвертьфінал на турецьку "Каршіяку" і робить шанси на прохід далі дуже мізерними.

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Київ-Баскет – Вентспілс ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го туру між цими командами завершилася непростою перемогою "Київ-Баскета".

Зазначимо, що в 2-му турі віцечемпіони України здобули драматичну перемогу, обігравши в Києві "Керменд" – 80:78. Повторний поєдинок 5-го туру в Угорщині завершився успіхом господарів (96:74).

У 1-му турі українці в ніндерландському Зволле були сильнішими за "Ландстеде Гаммерс" – 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

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