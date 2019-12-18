"Київ-Баскет" із сиреною здобув перемогу в 2-му турі Кубка Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" здобув драматичну перемогу в другому турі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

На паркеті київського ДС "Венето" віцечемпіони України обіграли угорський "Керменд" – 80:78.

Українці впевнено розпочали зустріч, демонструючи чудову гру на периметрі. Гості намагалися оборонятися "зоною", але точні "трюльники" Максима Пустозвонова раз по раз розбивали їх захист.

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

Піти далеко у відрив киянам заважала безвідповідальна гра при передачах. Безліч втрат для "Київ-Баскета" завершувалися швидкими проривами суперників.

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

У другій чверті перевага наших баскетболістів лише зросла. Потужна гра на щитах і відмінна точність, дозволила піти на перерву, маючи в активі +8.

У другій половині ситуація на майданчику змінилася. Після рівної третьої чверті, в четвертій настав провал. Багато помилок і неточних кидків дозволили угорцям за три хвилини до кінця зрівняти рахунок.

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

Після цього пішла справжня гра нервів, яка завершилася феєрично. За 19 секунд рахунок був рівним 78:78, але Кейсі Шепперд, взявши на себе ініціативу, кидком практично з сиреною приніс перемогу українській команді.

Київ-Баскет - Керменд ФІБА

Київ-Баскет (Україна) - Керменд (Угорщина) - 80:78 (24:18, 23:11, 18:17, 15:22)

Київ-Баскет: Шепард (17+5 передач – 5 втрат), Близнюк (9+3 перехоплення – 4 втрати), К. Хілл (11+5 підбирань +4 передачі), Павлов (18+6 підбирань), Коренюк (4+5 підбирань) – старт; Крутоус (2), Пустозвонов (11), Едвін (4), Петров (4+4 передачі).

Кьорменді: Ф. Тернер (18+5 підбирань +6 передач), Д. Едвардс (13+5 передач), Ференц (12), Джордон Варнадо (9+6 підбирань +4 блок-шоти), Тревіс Тейлор (22+9 підбирань) – старт; Такач, Кастраті (4 передачі), Дуразі (4), Немет

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому в нідерландському Зволле команда Айнарса Багатскіса в 1-му турі обіграла місцевий "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

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