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30 вересня • оновлено в 06:00
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"Київ-Баскет" вилетів з Ліги чемпіонів ФІБА

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"Київ-Баскет" програв у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА і вилетів з турніру. Матч в іспанському Бургосі проти однойменного клубу завершився з рахунком 96:62.

Після поразки в київському матчі 83:86. підопічним Айнарса Багатскіса необхідно було обов'язково вигравати, але зробити це виявилося непосильним завданням.

Рівна боротьба йшла до середини 1-й чверті, коли іспанці накрутили темп і зробили ривок 9:2. Латвійський тренер намагався щось зробити з київською командою тайм-аутами, але під кінець відрізка ситуація лише погіршилася - 26:20 не на нашу користь.

У другій чверті іспанці вчинили фірмовий розгром. Українці не встигали за своїми опонентами на всіх ділянках майданчика і перед другою половиною рахунок був 54:31.

Після великої перерви ситуація не змінилася. "Київ-Баскет" ніяк не міг налагодити гру в нападі і в підсумку поступився, вигравши лише четверту чверть 18:16.

"Київ-Баскет" відправляється в Кубок Європи ФІБА, де буде боротися з більш близькими за класом "Цмоки-Мінськом", "Левскі" і переможцем пари "Борисфен" – "Дніпро".

"Бургос" (Іспанія) – "Київ-Баскет" (Україна) – 96:62 (26:20, 28:11, 21:13 16:18)

Бургос: Бассас (5 + 8 передач), Беніті (7), Токото (15 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення), Е. Кларк (16 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Ліма (6 + 8 підбирань ) – старт; Фітіпальді (4), Баррера (8), Вега, Сальва (11), МакФедден (5), Ріверо (10), Хускіч (9 + 6 підборів)

Київ-Баскет: Шеферд (16 – 4 втрати), Крутоус (2), К. Хілл (3), Петров (7 + 6 підборів), Тищенко (3) – старт; Сандул (2 + 7 підборів), Заєць (3), Мусієнко, Пустозвонов (8), Едвін (18 + 6 передач), О. Джексон

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

Бургос - Київ-Баскет

Бургос - Київ-Баскет

ФІБА

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Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації "Київ-Баскет" за сумою двох матчів пройшов австрійський "Капфенберг".

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія
Тег
Київ-Баскет
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