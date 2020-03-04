"Київ-Баскет" програв у першому чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

Український "Київ-Баскет" у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи ФІБА програв удома турецькiй "Каршіяцi". Поєдинок на паркеті Палацу спорту "Венето" завершився з рахунком 71:89.

Перша чверть почалася в завзятій боротьбі. Атлетична, розумна і фізично міцна команда з Туреччини, раз по раз демонструвала солідну майстерність, набираючи очки як з-під кільця, так і з-за дуги.

Київ-Баскет - Каршіяка

Підопічні Айнарса Багатскіса протиставили гостям щільний командний захист, не дозволивши фаворитам відриватися в рахунку.

У другій десятихвилинці на майданчику виконував соло Максим Пустозвонов. Гравець збірної України у всій красі показував себе лідером команди, беручи ініціативу в складних моментах.

Київ-Баскет - Каршіяка

"Каршіяка" дуже чітко грала в обороні, практично не порушуючи правил. Водночас один із лідерів "Київ-Баскета" Богдан Близнюк за 6 хвилин отримав 3 фоли. У кінцівці турецькі баскетболісти накрутили швидкості, змусивши українських гравців усе частіше помилятися. Розрив поступово став рости не в нашу користь і перед великою перервою становив -8 (40:48).

Київ-Баскет - Каршіяка

У третій десятихвилинці ситуація кардинально не змінилася. Було видно, що турки грали з пристойним запасом і варто їм було додати, як розрив моментально зростав.

Четверта чверть розпочалася зі спурту гостей, які швидкими контратаками легко довели рахунок до 60:72. Як не намагався український тренер таймаутами повернути інтригу в гру, дива не сталося. У баскетболістів "Київ-Баскета" сил на кінцівку не вистачило і вони програли чверть 11:22.

Чвертьфінал. перший матч

"Київ-Баскет" (Україна) - "Каршіяка" (Туреччина) - 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Київ-Баскет: Шепард (4), Близнюк (16), К. Хілл (9), Петров (5 + 6 підбирань + 5 передач), Коренюк (10) - старт; Кондраков, Классен (6 + 7 передач), Крутоус (3), Павлов (5 + 5 підборів), Пустозвонов (13)

Каршіяка: Тоні Тейлор (13 + 4 передачі), Крокер (8), Кеннеді (11 + 8 підбирань), Н. Йилдирим, Д.Морган (16 + 5 підбирань) - старт; Бірс, Сонсірма, Ерден (9 + 5 підборів), Бітім, Тріш (16 + 3 перехоплення), М'Байе (16 + 7 підбирань + 4 передачі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" 5 лютого програв заключний матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Вентспілса" і вийшов до чвертьфіналу з другого місця. Зустріч 3-го туру між цими командами завершилася непростою перемогою "Київ-Баскета" (81:78).

Відзначимо, що в 2-му турі віцечемпіони України здобули драматичну перемогу, обігравши в Києві "Керменд" - 80:78. Повторний поєдинок 5-го туру в Угорщині завершився успіхом господарів (96:74).

У 1-му турі українці в ніндерландському Зволле були сильнішими за "Ландстеде Хаммерс" – 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

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