Головна Новини
5 березня • оновлено в 01:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

"Київ-Баскет" програв у першому чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА

"Київ-Баскет" програв у першому чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА
Українські баскетболісти віддали всі сили на паркеті
2.4т Читати матеріал російською

Український "Київ-Баскет" у першому чвертьфінальному матчі Кубка Європи ФІБА програв удома турецькiй "Каршіяцi". Поєдинок на паркеті Палацу спорту "Венето" завершився з рахунком 71:89.

Перша чверть почалася в завзятій боротьбі. Атлетична, розумна і фізично міцна команда з Туреччини, раз по раз демонструвала солідну майстерність, набираючи очки як з-під кільця, так і з-за дуги.

Київ-Баскет - Каршіяка

Київ-Баскет - Каршіяка

Підопічні Айнарса Багатскіса протиставили гостям щільний командний захист, не дозволивши фаворитам відриватися в рахунку.

У другій десятихвилинці на майданчику виконував соло Максим Пустозвонов. Гравець збірної України у всій красі показував себе лідером команди, беручи ініціативу в складних моментах.

Київ-Баскет - Каршіяка

Київ-Баскет - Каршіяка

"Каршіяка" дуже чітко грала в обороні, практично не порушуючи правил. Водночас один із лідерів "Київ-Баскета" Богдан Близнюк за 6 хвилин отримав 3 фоли. У кінцівці турецькі баскетболісти накрутили швидкості, змусивши українських гравців усе частіше помилятися. Розрив поступово став рости не в нашу користь і перед великою перервою становив -8 (40:48).

Київ-Баскет - Каршіяка

Київ-Баскет - Каршіяка

У третій десятихвилинці ситуація кардинально не змінилася. Було видно, що турки грали з пристойним запасом і варто їм було додати, як розрив моментально зростав.

Четверта чверть розпочалася зі спурту гостей, які швидкими контратаками легко довели рахунок до 60:72. Як не намагався український тренер таймаутами повернути інтригу в гру, дива не сталося. У баскетболістів "Київ-Баскета" сил на кінцівку не вистачило і вони програли чверть 11:22.

Чвертьфінал. перший матч

"Київ-Баскет" (Україна) - "Каршіяка" (Туреччина) - 71:89 (21:20, 19:28, 20:19, 11:22)

Київ-Баскет: Шепард (4), Близнюк (16), К. Хілл (9), Петров (5 + 6 підбирань + 5 передач), Коренюк (10) - старт; Кондраков, Классен (6 + 7 передач), Крутоус (3), Павлов (5 + 5 підборів), Пустозвонов (13)

Каршіяка: Тоні Тейлор (13 + 4 передачі), Крокер (8), Кеннеді (11 + 8 підбирань), Н. Йилдирим, Д.Морган (16 + 5 підбирань) - старт; Бірс, Сонсірма, Ерден (9 + 5 підборів), Бітім, Тріш (16 + 3 перехоплення), М'Байе (16 + 7 підбирань + 4 передачі)

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" 5 лютого програв заключний матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Вентспілса" і вийшов до чвертьфіналу з другого місця. Зустріч 3-го туру між цими командами завершилася непростою перемогою "Київ-Баскета" (81:78).

Відзначимо, що в 2-му турі віцечемпіони України здобули драматичну перемогу, обігравши в Києві "Керменд" - 80:78. Повторний поєдинок 5-го туру в Угорщині завершився успіхом господарів (96:74).

У 1-му турі українці в ніндерландському Зволле були сильнішими за "Ландстеде Хаммерс" – 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Кубок Європи ФІБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку