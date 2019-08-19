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"Київ-Баскет" підписав зіркового українського форвада

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Віцечемпіон України "Київ-Баскет" підписав зіркового форварда Максима Пустозвонова.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу. Минулий сезон 32-річний баскетболіст провів у складі "Одеси", де зіграв у 31 матчі. В середньому за гру він набирав 13,3 очки, робив 4,1 підбирань і віддавав 1,6 результативних передач.

Пустозвонов раніше виступав за БК "Київ", "Азовмаш", БК "Донецьк", "Будівельник", румунські "Пітешті" і "Університатю", а також за американський "Кантон Чардж" (Ліга розвитку НБА). Пустозвонов є чемпіоном двох країн – України та Румунії. У складі збірної України він грав на чемпіонаті світу 2014-го року, та на чемпіонатах Європи 2011, 2013, 2015, 2017-го років.

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Максим Пустозвонов

Максим Пустозвонов

ФБУ

Влітку "Київ-Баскет" підписав сімох новачків: Антона Мусієнка, Олександра Тищенка, Кіндала Гілла, Деона Едвіна, Юрія Кондракова, Кейсі Шефферда і Аундре Джексона.

За підсумками минулого сезону "Київ-Баскет" став віце-чемпіоном України, у фінальній серії програвши "Хіміку" (0:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні кияни під керівництвом нового головного тренера Айнарса Багатскіса стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів FIBA. 17 вересня віце-чемпіон України зіграє в Австрії проти "Капфенберга". Матч-відповідь відбудеться 20 вересня в Києві.

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Особа
Максим Пустозвонов
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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