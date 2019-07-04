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"Київ-Баскет" отримав суперника в Лізі чемпіонів

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Мыжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів.

Від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон "Київ-Баскет". Кияни розпочнуть виступ з першого раунду кваліфікації. Першим суперником столичного колектива буде "Капфенберг" з Австрії – семиразовий та чинний чемпіон країни.

Матчі першого етапу кваліфікації відбудуться 17 та 20 вересня. Перший – у Австрії.

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"Київ-Баскет" у грі з "Запоріжжям"

"Київ-Баскет" у грі з "Запоріжжям"

ФБУ

На другому етапі кваліфікації переможець пари "Капфенберг" – "Київ-Баскет" зустрінеться з іспанським "Бургосом". Матчі відбудуться 26 та 29 вересня. Перший матч – на майданчику переможця пари за участю української команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новачок Суперліги Парі-Матч "Прометей" подав заявку на участь в новому сезоні єврокубків.

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Теги
Київ-БаскетФІБА
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