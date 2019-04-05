"Київ-Баскет" обіграв в гостях "Запоріжжя" в першому півфіналі Суперліги Парі-Матч

Столичний "Київ-Баскет" добув надважливу виїзну перемогу над "Запоріжжям" в першому матчі півфінальної серії в баскетбольній Суперлізі Парі-Матч. Неймовірно напружений поєдинок на паркеті Палацу спорту "Юність" завершився з рахунком – 86:94.

БК "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" – 86:94 (15:23 22:17 23:23 26:31)

БК Запоріжжя: Холтон (18 + 6 підбирань), Кондраков (11 + 4 передачі), Мироненко (5), Хілл (16 + 9 підбирань + 4 втрати), Преслі (3 + 5 підбирань + 2 блок-шота) – старт; Трент (19 + 7 підбирань + 4 перехоплення), Шевченко (14 + 2 блок-шота), Буц, Овдеєнко.

"Київ-Баскет": Горобченко (3 + 8 передач), Крик (10), Крутоус (9 + 3 перехоплення), Нванкво (11 + 5 підбирань), Челован (6) – старт; Петров (28 + 7 підбирань + 4 передачі), Луценко (10 + 5 підбирань), Сандул (9 + 8 підбирань), Латковичі (6), Носков (2).

Рахунок серії – 0:1

Запорожці, які виграли регулярний чемпіонат і сильно виглядають на своєму майданчику, вважалися фаворитами гри. Незважаючи на це, гості з перших хвилин взялися розбивати плани суперника на поєдинок.

Кияни захопили лідерство в рахунку і на початку другої чверті мали перевагу в 12 очок. Підопічні Євгена Мурзіна діяли в улюбленій манері, нав'язавши "Запоріжжю" в'язкий баскетбол.

Запоріжжя – Київ-Баскет ФБУ

Господарям довелося терміново міняти план на гру. Валерій Плеханов змусив свою команду діяти швидко і це дало свої плоди: на початку третьої 10-хвилинки запорожцям вдалося мінімально повести в рахунку.

Після цього на майданчику почалися справжні гойдалки. Команди по черзі виходили вперед. Перед стартом вирішального періоду "Київ-Баскет" мав перевагу "+3".

Це стало плацдармом для невеликого ривка гостей 5 0. До того ж, дуже вчасними стали далекі влучання Горобченка та Петрова, який з 28 очками став найкращим снайпером гри.

Гості не підпускали суперника ближче, ніж на чотири пункти, і довели гру до підсумкової перемоги. Цей успіх став першим в сезоні для колективу Євгена Мурзіна на майданчику "Запоріжжя".

Наступна зустріч півфінальної серії до трьох перемог пройде в Запоріжжі 7 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст Олексій Лень провів черговий феєричний матч в НБА.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!