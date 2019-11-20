"Київ-Баскет" – "Левскі": анонс матчу Кубка Європи, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" в середу, 20 листопада, проведе неймовірно важливий матч групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса зіграють з болгарською "Левські" у палаці спорту "Венето" в поєдинку п'ятого туру турніру. Початок гри – о 19:00.

Команди є суперниками в боротьбі за друге місце в квартеті, яке дасть можливість продовжити боротьбу за трофей. Столичний колектив в столиці Болгарії здобув перемогу – 76:83.

Перед грою на своєму паркеті кияни не відчувають кадрових проблем. Оговтався від ушкодження американський легіонер Хілл, а новачок команди Коренюк вже адаптувався до нового колективу.

Для виходу до наступного кола змагань "Київ-Баскет", як і їх суперникам, необхідна тільки перемога, що робить майбутній поєдинок неймовірно цікавим та інтригуючим. При цьому господарі паркету розраховують на допомогу своїх вболівальників.

Київ-Баскет – Левскі FIBA

"Все йде за планом. Знаємо, що робити, як готуватися, на що робити акцент, і робимо це. Головне – знати, що ми граємо 40 хвилин, використовувати все те, що робимо зараз в залі, що готуємо супернику. Команда "Левські" досвідчена. Те, що вони у минулому турі обіграли лідера, теж про щось говорить. Вони стали діяти більш організовано. Але й ми додали в порівнянні з матчем в Софії. Ми теж граємо в більш якісний баскетбол", – прокоментував майбутню зустріч наставник "Київ-Баскета".

19.00. Київ, ДС "Венето". "Київ-Баскет" – "Левскі", пряма трансляція – ObozTV, YouTube-канал Міжнародної федерації баскетболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у минулому турі Кубка ФІБА "Київ-Баскет" програв українське дербі "Дніпру".

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