"Київ-Баскет" – "Кьорменд": анонс матчу Кубка Європи, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 18 грудня, проведе перший домашній матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.
Підопічні Айнарса Багатскіса на паркеті палацу спорту "Венето" битимуться з представником Угорщини – "Кьормендом".
КУПИТИ КВИТОК НА МАТЧ КИЇВ-БАСКЕТ – КЬОРМЕНД
"Київ-Баскет"
ФБУ
Майбутні суперники по-різному стартували на другому груповому етапі. Українці на виїзді здолали голландський "Зволле" – 68:76. А ось угорці в свою чергу перед своїми глядачами програли номінальному фавориту квартету "Вентспілсу" з Латвії – 76:96.
У разі перемоги над "Кьрмендом" кияни істотно поліпшать свої шанси на вихід до чвертьфіналу змагань.
18 грудня (середа)
19.00. Київ, ДС "Венето". "Київ-Баскет" – "Кьорменд", трансляція – ObozTV
Головний тренер киян Айнарс Багатскіс зізнався, що очікує непростого матчу. "По грі угорська команда дуже неприємна. Вони знають, як грати, біжать, коли треба. Вони досить непогано обороняються. У них у складі чотири легіонери, а перед виїздом до Києва "Кьорменд" обіграв лідера чемпіонату Угорщини. Неприємна та небезпечна команда. Те, що вони програли в 20 очок у першому турі "Вентспілсу" – чистий збіг. Ще за чотири з половиною хвилини до кінця там був нічийний результат. До кінця зустрічі латиші просто забили практично всі триочкові", – сказав досвідчений фахівець.
Цікаво, що господарі майданчика приготували спеціальні подарунки для тих уболівальників, які прийдуть підтримати команду в клубних жовтих кольорах.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" оголосив про продаж квитків на всі домашні матчі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.
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