"Київ-Баскет" – "Кьорменд": анонс матчу Кубка Європи, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 18 грудня, проведе перший домашній матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса на паркеті палацу спорту "Венето" битимуться з представником Угорщини – "Кьормендом".

"Київ-Баскет" ФБУ

Майбутні суперники по-різному стартували на другому груповому етапі. Українці на виїзді здолали голландський "Зволле" – 68:76. А ось угорці в свою чергу перед своїми глядачами програли номінальному фавориту квартету "Вентспілсу" з Латвії – 76:96.

У разі перемоги над "Кьрмендом" кияни істотно поліпшать свої шанси на вихід до чвертьфіналу змагань.

18 грудня (середа)

19.00. Київ, ДС "Венето". "Київ-Баскет" – "Кьорменд", трансляція – ObozTV

Головний тренер киян Айнарс Багатскіс зізнався, що очікує непростого матчу. "По грі угорська команда дуже неприємна. Вони знають, як грати, біжать, коли треба. Вони досить непогано обороняються. У них у складі чотири легіонери, а перед виїздом до Києва "Кьорменд" обіграв лідера чемпіонату Угорщини. Неприємна та небезпечна команда. Те, що вони програли в 20 очок у першому турі "Вентспілсу" – чистий збіг. Ще за чотири з половиною хвилини до кінця там був нічийний результат. До кінця зустрічі латиші просто забили практично всі триочкові", – сказав досвідчений фахівець.

Цікаво, що господарі майданчика приготували спеціальні подарунки для тих уболівальників, які прийдуть підтримати команду в клубних жовтих кольорах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" оголосив про продаж квитків на всі домашні матчі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!