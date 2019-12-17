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17 грудня • оновлено в 20:26
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"Київ-Баскет" – "Кьорменд": анонс матчу Кубка Європи, купити квитки

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Столичний "Київ-Баскет" у середу, 18 грудня, проведе перший домашній матч другого етапу Кубка Європи ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса на паркеті палацу спорту "Венето" битимуться з представником Угорщини – "Кьормендом".

КУПИТИ КВИТОК НА МАТЧ КИЇВ-БАСКЕТ – КЬОРМЕНД

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"Київ-Баскет"

"Київ-Баскет"

ФБУ

Майбутні суперники по-різному стартували на другому груповому етапі. Українці на виїзді здолали голландський "Зволле" – 68:76. А ось угорці в свою чергу перед своїми глядачами програли номінальному фавориту квартету "Вентспілсу" з Латвії – 76:96.

У разі перемоги над "Кьрмендом" кияни істотно поліпшать свої шанси на вихід до чвертьфіналу змагань.

18 грудня (середа)
19.00. Київ, ДС "Венето". "Київ-Баскет" – "Кьорменд", трансляція – ObozTV

"Київ-Баскет" – "Кьорменд": анонс матчу Кубка Європи, купити квитки

Головний тренер киян Айнарс Багатскіс зізнався, що очікує непростого матчу. "По грі угорська команда дуже неприємна. Вони знають, як грати, біжать, коли треба. Вони досить непогано обороняються. У них у складі чотири легіонери, а перед виїздом до Києва "Кьорменд" обіграв лідера чемпіонату Угорщини. Неприємна та небезпечна команда. Те, що вони програли в 20 очок у першому турі "Вентспілсу" – чистий збіг. Ще за чотири з половиною хвилини до кінця там був нічийний результат. До кінця зустрічі латиші просто забили практично всі триочкові", – сказав досвідчений фахівець.

Цікаво, що господарі майданчика приготували спеціальні подарунки для тих уболівальників, які прийдуть підтримати команду в клубних жовтих кольорах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" оголосив про продаж квитків на всі домашні матчі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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