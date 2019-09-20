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20 вересня • оновлено в 06:52
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Київ-Баскет – Капфенберг: онлайн-відеотрансляція матчу ЛЧ

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Столичний "Київ-Баскет" у п'ятницю, 20 вересня, проведе історичний для себе матч Ліги чемпіонів ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса вперше проведуть зустріч турніру на своєму майданчику. У матчі-відповіді першого кваліфікації українці приймуть на паркеті київського Палацу спорту австрійський "Капфенберг".

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Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Київ-Баскет – Капфенберг. Початок – о 19:00.

Новини
Відбувся перший матч за Суперкубок України з баскетболу

19.00. Київ, Палац спорту. "Київ-Баскет" – "Капфенберг", перший матч – 66:66, трансляція – XSPORT, OBOZREVATEL

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

У першій зустрічі команди подарували глядачам неймовірно драматичне видовище. Суперники по черзі володіли ініціативою і в підсумку завершили матч з рідкісним для баскетболу результатом – нічиєю (66:66).

Тепер фаворитом протистояння вважаються кияни. Букмекери оцінюють їхні шанси на перемогу в домашній грі коефіцієнтом 1,15.

Київ-Баскет – Капфенберг

Київ-Баскет – Капфенберг

FIBA

Напередодні гри господарі провели відкрите тренування на майданчику Палацу спорту. Як і раніше травмований захисник киян Юрій Кондраков. Всі ж інші баскетболісти здорові і готові подарувати перемогу своїм відданим фанатам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала склад учасників нового розіграшу Суперліги Парі-Матч.

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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