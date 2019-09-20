Київ-Баскет – Капфенберг: онлайн-відеотрансляція матчу ЛЧ

Столичний "Київ-Баскет" у п'ятницю, 20 вересня, проведе історичний для себе матч Ліги чемпіонів ФІБА.
Підопічні Айнарса Багатскіса вперше проведуть зустріч турніру на своєму майданчику. У матчі-відповіді першого кваліфікації українці приймуть на паркеті київського Палацу спорту австрійський "Капфенберг".
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Всі на матч! 🏀 Вже завтра, 20 вересня, "Київ-Баскет" грає повторний матч Першої кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійськім "Капфенбергом"! 🥳 Палац спорту, запалюй! #Obozrevatel # Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday # КіївБаскет # КіевБаскет # Бики # Київ # баскетбол #basketball #FIBACL #CLFIBA #ChampionsLeague #FIBA # ФІБА
Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Київ-Баскет – Капфенберг. Початок – о 19:00.
19.00. Київ, Палац спорту. "Київ-Баскет" – "Капфенберг", перший матч – 66:66, трансляція – XSPORT, OBOZREVATEL
Київ-Баскет – Капфенберг
FIBA
У першій зустрічі команди подарували глядачам неймовірно драматичне видовище. Суперники по черзі володіли ініціативою і в підсумку завершили матч з рідкісним для баскетболу результатом – нічиєю (66:66).
Тепер фаворитом протистояння вважаються кияни. Букмекери оцінюють їхні шанси на перемогу в домашній грі коефіцієнтом 1,15.
Київ-Баскет – Капфенберг
FIBA
Напередодні гри господарі провели відкрите тренування на майданчику Палацу спорту. Як і раніше травмований захисник киян Юрій Кондраков. Всі ж інші баскетболісти здорові і готові подарувати перемогу своїм відданим фанатам.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала склад учасників нового розіграшу Суперліги Парі-Матч.
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