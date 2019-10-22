"Київ-Баскет" – "Дніпро": анонс українського дербі в Кубку Європи, купити квитки

В столичному Палаці спорту у середу, 23 жовтня, зіграють "Київ-Баскет" і "Дніпро". Цей матч особливий тим, що команди зійдуться не в рамках Суперліги Парі-Матч, а в Кубку Європи ФІБА.

19:00. Київ, Палац спорту. Кубок Європи ФІБА. "Київ-Баскет" – "Дніпро", трансляція – ObozTV.

При цьому в національній першості ці клуби поки що не перетиналися – їх перша зустріч відбудеться лише в грудні.

"Київ-Баскет" ФБУ

Крім "Київ-Баскета" та "Дніпра" в групі F Кубку Європи також опинилися білоруський "Цмокі" та болгарський "Левські". Щоб пройти до наступного етап досить посісти друге місце.

Гра в Київі обіцяє стати непередбачуваною. У минулому сезоні Суперліги Парі-Матч по одному разу вдома і в гостях виграли як "Київ-Баскет", так і "Дніпро". При цьому дніпряни були сильнішими в Кубку України.

Влітку склад столичного колективу сильно оновився і це ускладнює прогноз. Аналітики Parimatch віддають перевагу господарям – 56% на перемогу.

Новий тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс відзначив кадровий потенціал дніпрян. "Нас чекає непростий матч. "Дніпро" – сильний суперник, який зберіг склад, що грав у минулому сезоні, і в цьому перевага команди. У нас же багато новачків, яким не вистачає зіграності і стабільності. Коли щось не виходить, то з'являються емоції, які не йдуть на користь. Проте, на нашому боці рідні стіни і це теж дуже істотно. Ми розраховуємо на підтримку наших уболівальників", – сказав він.

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