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11 березня • оновлено в 08:04
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"Каршияка" - "Київ-Баскет": анонс матчу 1/4 фіналу Кубка Європи

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"Київ-Баскет" продовжує боротьбу в 1/4 фіналу Кубка Європи, готуючись 11 березня провести матч-відповідь плей-офф в Туреччині проти місцевої "Каршияки".

Незважаючи на програш у першому поєдинку (71:89), вдома кияни в цілому гідно протистояли турецькому гранду та ще можуть зачепитися за позитивний результат. Команда Айнарса Багатскіса вирушила до Туреччини за день до матчу в повному складі без будь-яких кадрових втрат.

"Київ-Баскет" - "Каршияка"

"Київ-Баскет" - "Каршияка"

ФБУ

Кубок Європи ФІБА

1/4 фіналу. другий матч

Ізмір (Туреччина). "Каршияка Арена". 19:00

"Каршияка" (Туреччина) - "Київ-Баскет" (Україна)

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ДЕ ДИВИТИСЯ КАРШИЯКА – КИЇВ-БАСКЕТ

Подивитися другий матч "Київ-Баскета" в плей-офф Кубка Європи можна буде в ефірі телеканалу ObozTV. Також трансляція зустрічі планується на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

"Київ-Баскет" проти "Каршіяка"

"Київ-Баскет" проти "Каршіяка"

ФБУ

ПРОГНОЗ НА КАРШИЯКА – КИЇВ-БАСКЕТ

Букмекери безперечно віддають перевагу "Каршияці", оцінюючи перемогу турків в 1,06. На перемогу ж "Київ-Баскета" коефіцієнт дорівнює 8,00.

ОСТАННІ МАТЧІ

Напередодні матчу-відповіді "Каршияка" в чемпіонаті Туреччини без проблем обіграла "Бахчішехір" - 88:54. Українська команда в свою чергу в матчі-трилері на виїзді була сильнішою за "Харківських Соколів" (98:95).

11 березня, 19.00. 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. "Каршіяка" - "Київ-Баскет", матч-відповідь. Трансляція – ObozTV, сайт ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ФБУ представила яскраве промо Фіналу чотирьох Кубка України

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Тема
Кубок Європи ФІБА
Особа
Айнарс Багатскіс
Місце
Туреччина
Тег
Київ-Баскет
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Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Бруклин Нетс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.97 Сделать ставку
Голден Стэйт Уорриорз
VS
Лос-Анджелес Клипперс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -10,5 очка
1.86 Сделать ставку
Портленд Трэйл Блэйзерс
VS
Финикс Санс
Победа Портленда с форой в -4,5 очка
1.89 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 115,5 очков Вашингтона
1.93 Сделать ставку
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку