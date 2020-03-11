"Каршияка" - "Київ-Баскет": анонс матчу 1/4 фіналу Кубка Європи

"Київ-Баскет" продовжує боротьбу в 1/4 фіналу Кубка Європи, готуючись 11 березня провести матч-відповідь плей-офф в Туреччині проти місцевої "Каршияки".

Незважаючи на програш у першому поєдинку (71:89), вдома кияни в цілому гідно протистояли турецькому гранду та ще можуть зачепитися за позитивний результат. Команда Айнарса Багатскіса вирушила до Туреччини за день до матчу в повному складі без будь-яких кадрових втрат.

"Київ-Баскет" - "Каршияка" ФБУ

Кубок Європи ФІБА

1/4 фіналу. другий матч

Ізмір (Туреччина). "Каршияка Арена". 19:00

"Каршияка" (Туреччина) - "Київ-Баскет" (Україна)

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ДЕ ДИВИТИСЯ КАРШИЯКА – КИЇВ-БАСКЕТ

Подивитися другий матч "Київ-Баскета" в плей-офф Кубка Європи можна буде в ефірі телеканалу ObozTV. Також трансляція зустрічі планується на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

"Київ-Баскет" проти "Каршіяка" ФБУ

ПРОГНОЗ НА КАРШИЯКА – КИЇВ-БАСКЕТ

Букмекери безперечно віддають перевагу "Каршияці", оцінюючи перемогу турків в 1,06. На перемогу ж "Київ-Баскета" коефіцієнт дорівнює 8,00.

ОСТАННІ МАТЧІ

Напередодні матчу-відповіді "Каршияка" в чемпіонаті Туреччини без проблем обіграла "Бахчішехір" - 88:54. Українська команда в свою чергу в матчі-трилері на виїзді була сильнішою за "Харківських Соколів" (98:95).

11 березня, 19.00. 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. "Каршіяка" - "Київ-Баскет", матч-відповідь. Трансляція – ObozTV, сайт ФБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ФБУ представила яскраве промо Фіналу чотирьох Кубка України

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