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12 березня • оновлено в 13:02
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/ Баскетбол

Карма в дії: гравець НБА із виявленим коронавірусом насміхався над хворобою

4.2т
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Гравець НБА з команди "Юта Джаз" Руді Гобер, у якого було виявлено коронавірус, кілька днів тому насміхався над хворобою, вважаючи всесвітню стурбованість через епідемію необґрунтованою.

Економіст Володимир Компанієць розмістив у себе в Facebook відео, на якому зоряний гравець американського баскетбольного чемпіонату вирішив пожартувати після розмови з журналістами і, йдучи з пресконференції, навмисно помацав усі мікрофони та диктофони, що стояли на столі.

Руді Гобер

Руді Гобер

Зазначається, що тепер усі баскетболісти "Юти" та п'яти команд, з якими грав колектив Гобера останніми днями, будуть перевірені на наявність COVID-19. Українець Святослав Михайлюк, який виступає за "Детройт", протистояв "Юті" в ніч з 7 на 8 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національна баскетбольна асоціація (НБА) ухвалила рішення призупинити всі матчі чемпіонату через коронавірус.

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Теми
НБА Коронавірус
Місце
США
Тег
Юта Джаз
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