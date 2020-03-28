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28 березня • оновлено в 19:02
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Іспанія підтримала форварда збірної України, що хворіє на коронавірус

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В Іспанії підтримали форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва, який зараз бореться з коронавірусом.

Місцевий клуб "Фуенлабрада", за яку в чемпіонаті країни виступає Бобров, виступила із заявою.

"Нашого гравця В'ячеслава Боброва госпіталізували в Україні з позитивним тестом на коронавірус і пневмонією. Він відчув себе погано на наступний день після перельоту з Мадрида на батьківщину. Ми зв'язалися з ним і він запевнив, що почуває себе вже краще, ніж попередні дні. Він наполягає на чіткому посланні для всіх: "Сприймайте цей вірус дуже серйозно. Подбайте про себе і оточуючих ", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.

Раніше український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) записав звернення у зв'язку з пандемією коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко, який закритий на карантин в Лондоні, нещодавно розповів про своє ставлення до пандемії коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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