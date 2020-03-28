Іспанія підтримала форварда збірної України, що хворіє на коронавірус

В Іспанії підтримали форварда збірної України з баскетболу В'ячеслава Боброва, який зараз бореться з коронавірусом.

Місцевий клуб "Фуенлабрада", за яку в чемпіонаті країни виступає Бобров, виступила із заявою.

"Нашого гравця В'ячеслава Боброва госпіталізували в Україні з позитивним тестом на коронавірус і пневмонією. Він відчув себе погано на наступний день після перельоту з Мадрида на батьківщину. Ми зв'язалися з ним і він запевнив, що почуває себе вже краще, ніж попередні дні. Він наполягає на чіткому посланні для всіх: "Сприймайте цей вірус дуже серйозно. Подбайте про себе і оточуючих ", - йдеться в повідомленні іспанського клубу.

Vyacheslav Bobrov, ingresado en Ucrania con positivo por coronavirus



Nuestro jugador Vyachelav Bobrov se encuentra ingresado en un hospital de Ucrania con positivo por coronavirus y aquejado también de neumonía.



(sigue👇) pic.twitter.com/UVdNwDoTVz - Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) March 27, 2020

Раніше український чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) записав звернення у зв'язку з пандемією коронавiрусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко, який закритий на карантин в Лондоні, нещодавно розповів про своє ставлення до пандемії коронавiрусу.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!