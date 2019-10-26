Харківський клуб отримав технічну поразку в Кубку України з баскетболу

Баскетбольному клубу "Харківські Соколи" було зараховано поразку в протистоянні з харківським "Політехніком" в матчі 1/16 фіналу Кубка України.

"Соколи" виграли обидва матчі протистояння (72:66, 66:53), однак у другому матчі допустили технічну помилку, випустивши на майданчик одночасно чотирьох легіонерів (Зака Джексона, Каріма Джамар, Паулюса Жаліса і Джина Тіга), що є порушенням регламенту, як в матчах Суперліги, так і в поєдинках Кубка України.

Федерація баскетболу України на засіданні Директорату Чемпіонату України з баскетболу розглянула протест харківського Політехніка щодо порушення командою БК Харківські Соколи (Харків) п. 11.6 Правил проведення Змагань, а саме, порушення ліміту кількості одночасно перебуваючих на майданчику гравців категорії "Б", під час гри Кубку України.

Одноголосно були прийнято наступні рішення:

1. Застосувати до БК "Харківські Соколи" (Харків) санкцію, передбачену ст. 55 правил проведення змагань, а саме зарахувати команді в грі Кубка України поразку "позбавленням права" та, враховуючи положення п. 20.2.2 офіційних правил баскетболу, зарахувати програш всієї серії плей-оф 1/16 Кубку України.

2. Застосувати до секретаря офіційного протоколу Чучі Н. санкцію, передбачену ст. 71.7. правил проведення змагань, у вигляді обов’язку сплатити грошовий внесок у розмірі 2500 грн.

3. Застосувати до групи статистиків, які обслуговували гру, санкцію передбачену ст. 72.6.5. у вигляді обов’язку сплатити грошовий внесок у розмірі 800 грн.

4. Звернутись до технічної комісії ФБУ з приводу неналежного виконання секретарем та статистиками своїх обов’язків для вжиття відповідних заходів, з метою не повторення подібних порушень у майбутньому.

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