У середу, 4 березня столичний баскетбольний клуб "Київ-Баскет" проведе вдома перший матч 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА проти головного фаворита турніру – турецького клубу "Каршияка".

Гра відбудеться на домашній арені "Київ-Баскета" – в Палаці спорту "Венето". Початок – о 19.30.

Напередодні матчу головний тренер "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс і деякі гравці українського клубу поділилися думками про суперника, що є одним із грандів європейського баскетболу.

Айнарс Багатскіс, головний тренер "Київ-Баскета":

Айнарс Багатскіс ФБУ

"Не в моїх правилах ділити ігри на більш і менш важливі. У сучасному баскетболі не завжди виграє той, хто по рейтингу стоїть вище. Якщо ви пам'ятаєте, на початку розіграшу Кубка Європи нас взагалі не сприймали всерйоз. Але ми зуміли вибратися з групи, потім з другої групи і зараз вже в чвертьфіналі. Для нас цей матч – перевірка на міцність, граємо з дуже хорошою командою. У неї, на мою думку, найбільший потенціал в нападі серед усіх суперників, з ким довелося грати в цьому сезоні.

Разом з тим – вони люди. І теж припускаються помилок. Для нас головне – зіграти якісно в нападі. Тому що в цій грі кожна втрата, кожне наше безглузде рішення в нападі відразу ж буде каратися. Повинні грати агресивно, створювати тиск на гравця з м'ячем, на гравця без м'яча, підбирати м'ячі. Тоді все буде добре. Якщо ми в якийсь момент втратимо концентрацію або подумаємо, що все прийде просто так, тоді будемо мати великі проблеми.

"Каршияка" по комплектації, безумовно, відповідає команді рівня плей-офф Ліги чемпіонів. Але якщо ми збережемо холодну голову, тверезий розум, тоді буде добре. Хлопці грають для глядачів, сподіваюся, в середу будуть повні трибуни".

Павло Крутоус, форвард "Київ-Баскета":

Павло Крутоус ФБУ

"На нас всіх чекає цікава гра, яка стане неоціненним досвідом. Кожному з нас треба робити свою справу. У нас є план на гру. Треба його дотримуватися, виходити і грати. Віддаватися повністю, все робити з бажанням. Як у нападі, так і в захисті. Головне – підійти з холодною головою до гри і робити свою роботу. Потрібно проаналізувати нашу гру в Суперлізі і в Єврокубку, їхню гру, достеменно розібрати і показати, на що ми здатні. Як мінімум вдома повинні показати хороший результат.

На трибунах буде чимало турецьких фанатів? Ну, у нас теж є вірні фанати. Всім буде цікаво побувати в такій атмосфері, покричати. Це повинно завести команди. Упевнений, наші шанувальники будуть підтримувати нас не менше, ніж турки – свою команду. Всіх чекаємо в ДС "Венето". Передбачаю, що атмосфера на матчі буде неповторною.

В'ячеслав Петров, центровий "Київ-Баскета":

В'ячеслав Петров ФБУ

"Готувалися до "Каршияки", як і зазвичай до кожної наступної гри. Був час після гри з "Запоріжжям" подивитися відео, розібрати суперника. Не бачу сенсу турбуватися перед такими іграми. Навпаки. Кажуть, що у нас небагато шансів їх обіграти, але як би там не було, це хороший досвід для кожного з нас. Зіграти проти лідера турецького чемпіонату завжди хочеться. Думаю, кожен готовий багато віддати, щоб вийти в грі з "Каршиякою". Ніхто не буде складати зброю, будемо грати на перемогу, на результат.

Турецьких фанатів всі добре знають. У Туреччині у них скажена підтримка, так і повинно бути на баскетбольному матчі. Завжди приємно грати в такій атмосфері, навіть якщо грають проти тебе. Наш фан-сектор теж нас завжди підтримує. Це додатково заводить. Тому – ласкаво просимо до Києва".

Як повідомляв OBOZREVATEL, побачити один з найцікавіших матчів сезону можна буде в ефірі телеканалу ObozTV.

Крім того, трансляція зустрічі буде доступна на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

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