Гравець збірної України переміг коронавірус

Баскетболіст збірної України В'ячеслав Бобров вилікувався від коронавірусу та був виписаний з Олександрівської лікарні міста Києва.

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"Сьогодні ми виписали гравця збірної України з баскетболу. Він поборов вірус, як справжній спортсмен – швидко одужав", – написала головний лікар медзакладу Людмила Антоненко у себе в Facebook.

В'ячеслав Бобров Sportarena

Нагадаємо, що Бобров, який є гравцем іспанської "Фуенлабради", захворів на коронавірус псля повернення з Іспанії. Перші симптоми він відчув уже на другий день перебування в Києві і відразу ж звернувся в лікарню. Два перших тести не виявили у нього захворювання, а коли прийшов результат третього, то виявилося, що організму спортсмена вдалося самостійно побороти інфекцію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 2 квітня, в Україні зафіксовано 804 випадки зараження коронавірусом.

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