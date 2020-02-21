"Гноми проти гігантів": австрійська преса визнала перевагу українських баскетболістів

Австрійська преса прокоментувала переможний матч України над їхньою збірною в першому матчі відбору на Євробаскет-2021, відзначивши перевагу нашої команди у зрості та зіграності.

Як повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ), видання Derstandart опублікувало новину про поєдинок Австрії проти України з заголовком "На першому поверсі сонця не видно або гноми проти гігантів". Журналіст також написав, що у його збірної не було жодних шансів проти українців, відзначивши високий рівень зіграності нашої команди.

Матч Австрія - Україна у відборі на Євробаскет-2021 ФБУ

В інформагентстві SkySportAustria вважають, що перемогу Україні принесла тотальна перевага в грі на підборах, а на сайті BasketballAustria назвали нашу збірну "занадто потужною" та знову відзначили "шалену перевага" українців під щитом.

Нагадаємо, що другий поєдинок відбору підопічні Айнарса Багатскіса проведуть у неділю, 23 лютого, в Запоріжжі проти команди Угорщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України впевнено розібралася з Австрією у виїзному матчі відбіркового турніру Євробаскету-2 021.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!