Герої дня: Київ зустрів віцечемпіонів світу в баскетболі 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3 рано вранці у вівторок, 8 жовтня, повернулася на батьківщину з чемпіонату світу U-23 у Китаї, де здобула срібні медалі.

В аеропорту "Бориспіль" команду Тимура Арабаджи зустрічали десятки вболівальників, журналістів, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Антон Мусієнко, Іван Ткаченко, Микита Руслов і Євген Балабан посіли друге місце на турнірі, обігравши під час змагань такі топкоманди, як Катар, Бразилія та Нідерланди.

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Фанати оцінили успіх "жовто-синіх" – у залі аеропорту було безліч кольорових букетів, національних прапорів, а скандування "Україна! Україна!" підхопили навіть звичайні гості.

"Ми розуміли, що у нас є всі шанси поборотися за медалі. І хлопці насправді молодці, я їх вітаю з добре виконаною роботою", – прокоментував результат наставник наших хлопців.

Варто відзначити й виступ жіночої збірної. Олена Бойко, Вероніка Любінець, Наталя Цюбик, Вікторія Кондусь під керівництвом Дениса Спиридонова лише за додатковими показниками поступилися путівкою до чвертьфіналу Японії та Франції.

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про плани розвитку цього виду спорту в країні.

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