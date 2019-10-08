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8 жовтня • оновлено в 13:25
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Герої дня: Київ зустрів віцечемпіонів світу в баскетболі 3х3

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Збірна України з баскетболу 3х3 рано вранці у вівторок, 8 жовтня, повернулася на батьківщину з чемпіонату світу U-23 у Китаї, де здобула срібні медалі.

В аеропорту "Бориспіль" команду Тимура Арабаджи зустрічали десятки вболівальників, журналістів, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Антон Мусієнко, Іван Ткаченко, Микита Руслов і Євген Балабан посіли друге місце на турнірі, обігравши під час змагань такі топкоманди, як Катар, Бразилія та Нідерланди.

Герої дня: Київ зустрів віцечемпіонів світу в баскетболі 3х3

Новини
Срібна Україна: що потрібно знати про віцечемпіонів світу з баскетболу 3х3
Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Фанати оцінили успіх "жовто-синіх" – у залі аеропорту було безліч кольорових букетів, національних прапорів, а скандування "Україна! Україна!" підхопили навіть звичайні гості.

"Ми розуміли, що у нас є всі шанси поборотися за медалі. І хлопці насправді молодці, я їх вітаю з добре виконаною роботою", – прокоментував результат наставник наших хлопців.

Варто відзначити й виступ жіночої збірної. Олена Бойко, Вероніка Любінець, Наталя Цюбик, Вікторія Кондусь під керівництвом Дениса Спиридонова лише за додатковими показниками поступилися путівкою до чвертьфіналу Японії та Франції.

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Зустріч збірних України з баскетболу 3х3 U-23

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про плани розвитку цього виду спорту в країні.

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Читайте всі новини по темі "Баскетбол 3х3" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Баскетбол 3х3
Особа
Михайло Бродський
Місце
Україна Київ
Тег
Федерація баскетболу України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Россия всегда будет первой, лузеры какляцкие))))
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1
1
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
позорники, москалям уступили))) кстати у нас про эту победу ни сном не духом, а для лузеров серебро - просто праздник какой то))) убогие!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какие же они герои, если в принципиальном матче уступили сборной агрессора? Пусть искупают вину на фронте.
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