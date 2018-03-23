Фінішна пряма: анонс Суперліги Парі-Матч 23 березня

У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч добігає кінця регулярна частина чемпіонату. У п'ятницю, 23 березня, відбудуться відразу чотири поєдинки. Центральними протистояннями ігрового дня, безсумнівно, стануть битви у Києві і Черкасах. У столиці змагатимуться діючі чемпіон і віце-чемпіон - "Будівельник" та "Хімік", - а у паралельній зустрічі зіграють "Черкаські Мавпи" і одеська БІПА.

За традицією шанувальники баскетболу зможуть спостерігати за поєдинками першості завдяки трансляціям, організованими Федерацією футболу України. Крім того, поєдинок між "Мавпами" та БІПою буде показаний в ефірі каналу XSPORT.

Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

18:00. Харків, ФСК "Політехнік". "Авантаж-Політехнік" - БК "Запоріжжя", трансляція - сайт ФБУ

18:30. Черкаси, ПС "Будівельник". "Черкаські Мавпи" - БІПА, трансляція - XSPORT (в запису - о 21:10), сайт ФБУ

19.00. Київ, Палац спорту. "Будівельник" - "Хімік", трансляція - сайт ФБУ

19.00. Дніпро, ДС "Шинник". БК "Дніпро" - МБК "Миколаїв", трансляція - сайт ФБУ

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Федерація баскетболу України покарала двох гравців за напад на суддю під час матчу Першої ліги.