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Фінішна пряма: анонс Суперліги Парі-Матч 23 березня

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У баскетбольній Суперлізі Парі-Матч добігає кінця регулярна частина чемпіонату. У п'ятницю, 23 березня, відбудуться відразу чотири поєдинки. Центральними протистояннями ігрового дня, безсумнівно, стануть битви у Києві і Черкасах. У столиці змагатимуться діючі чемпіон і віце-чемпіон - "Будівельник" та "Хімік", - а у паралельній зустрічі зіграють "Черкаські Мавпи" і одеська БІПА.

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За традицією шанувальники баскетболу зможуть спостерігати за поєдинками першості завдяки трансляціям, організованими Федерацією футболу України. Крім того, поєдинок між "Мавпами" та БІПою буде показаний в ефірі каналу XSPORT.

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Вашій увазі повний розклад ігрового дня.

18:00. Харків, ФСК "Політехнік". "Авантаж-Політехнік" - БК "Запоріжжя", трансляція - сайт ФБУ

18:30. Черкаси, ПС "Будівельник". "Черкаські Мавпи" - БІПА, трансляція - XSPORT (в запису - о 21:10), сайт ФБУ

19.00. Київ, Палац спорту. "Будівельник" - "Хімік", трансляція - сайт ФБУ

19.00. Дніпро, ДС "Шинник". БК "Дніпро" - МБК "Миколаїв", трансляція - сайт ФБУ

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні Федерація баскетболу України покарала двох гравців за напад на суддю під час матчу Першої ліги.

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "Обозреватель".

Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
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