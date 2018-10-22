Феноменально: українець Лень видав приголомшливий матч в НБА

Центровий збірної України і клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень провів фантастичний матч, внісши відчутний внесок у перемогу своєї команди над "Клівлендом" 133:111.

Провівши на майданчику 32 хвилини, Лень зробив дабл-дабл, набравши 16 очок (7 двоочкових влучань із 11, два реалізованих штрафних із двох спроб) і зробив 11 підборів. Також в активі Леня 4 передачі, 4 блок-шота, 1 втрата і три фоли.

Із показником +19 українець став одним із найкорисніших гравців на майданчику в складі своєї команди.

Із 35 очками найрезультативнішим у "Атланти" став Трей Янг. Він — перший новачок у НБА, який у цьому сезоні набрав більше 30 очок у матчі.