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15 січня • оновлено в 23:04
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ФБУ проведе зібрання президентів та інвесторів клубів Суперліги

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На адресу Федерації баскетболу України надійшов лист від БК "Київ-Баскет", щодо зібрання президентів та інвесторів професійних клубів України. Головною темою цього зібрання має стати можливе створення нової структури клубів Суперліги у складі ФБУ.

ФБУ наразі підтримує ініціативу подібного круглого столу і вже розпочала підготовку до цього зібрання. Воно може відбутися у дні проведення Матчу Зірок, що відбудеться 1 лютого у київському Палаці спорту. Про час та місце буде повідомлено незабаром.

Текст листа-звернення БК "Київ-Баскет":

ФБУ проведе зібрання президентів та інвесторів клубів Суперліги

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Як повідомляв OBOZREVATEL , столичний "Київ-Баскет" здобув три перемоги поспіль на старті другого етапу Кубка Європи ФІБА.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Суперліга
Місце
Україна Київ
Теги
Федерація баскетболу України Київ-Баскет
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