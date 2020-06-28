ФБУ хоче ввести тестування гравців на COVID-19 і шукає клініку партнера

На останньому засіданні Виконавчого комітету Федерації баскетболу України (ФБУ) було піднято питання про необхідність вжиття заходів, які б не допустили поширення COVID-19 під час баскетбольних змагань сезону 2020/2021.

Зокрема, було наголошено на необхідності ввести обов'язковою умовою для всіх учасників змагань регулярне проходження тестування на коронавірус, яке повинно відбуватися раз на два тижні, повідомляється на сайті Федерації.

Президент ФБУ Михайло Бродський веде переговори з українськими клініками по тестуванню всіх гравців чемпіонату України впродовж сезону. З однією з клінік вже є попередня домовленість.

Відповідні зміни будуть внесені до правил проведення XXX чемпіонату і Кубка України з баскетболу серед чоловічих та жіночих команд сезону 2020/2021 рр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч може поповнитися новим клубом. Крім того, Виконком ФБУ запланував дату старту нового сезону чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч на 10-11 жовтня