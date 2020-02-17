Україна отримала потужне підсилення перед стартом у відборі Євробаскета-2021

У розташування збірної України з баскетболу, яка розпочала підготовку до стартових матчів кваліфікації Євробаскету-2021, прибув її лідер, гравець "Барселони" Артем Пустовий.

Як повідомляє прес-служба ФБУ, центровий одного з топклубів Європи приєднався до національної команди України після переговорів з керівництвом національної федерації і вже провів перші тренування в таборі "синьо-жовтих".

Артем Пустовий facebook.com/FCBbasket

Крім того, в понеділок, 17 лютого до команди приєднаються ще два легіонери – захисник грецького "Промітеаса" Олександр Липовий і капітан збірної України В'ячеслав Кравцов, який виступає в складі японського "НеоФінікса". Гравець іспанської "Унікахи" Володимир Герун приєднається до команди вже в Австрії, де відбудеться перший матч збірної України у відборі.

Таким чином, до стартових матчів кваліфікації Євробаскету готуватимуться 16 гравців.

Захисники: Денис Лукашов ("Прометей", Україна), Віталій Зотов ("Хімік", Україна), Ілля Сидоров ("Прометей", Україна), Максим Закурдаєв ("Дніпро", Україна), Кирило Марченко ("Хімік", Україна), Олександр Липовий ("Промітеас", Греція), Богдан Близнюк ("Київ-Баскет", Україна).

Форварди: Іван Ткаченко ("Черкаські Мавпи", Україна), Павло Крутоус ("Київ-Баскет", Україна), Максим Пустозвонов ("Київ-Баскет", Україна), Олександр Бєліков ("Черкаські Мавпи", Україна), В'ячеслав Бобров ("Фуенлабрада", Іспанія), Сергій Павлов ("Київ-Баскет", Україна), Володимир Герун ("Унікаха", Іспанія).

Центрові: В'ячеслав Петров ("Київ-Баскет", Україна), Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія).

Збірна України під керівництвом Айнарса Багатскіса стартує у відборі до Євробаскету матчем проти Австрії 20 лютого на виїзді, а 23 лютого прийматиме в Запоріжжі команду Угорщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 18 лютого, в київському Палаці спорту відбудеться відкрите тренування збірної України напередодні старту Євробаскету-2021.

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