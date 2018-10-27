Екс-баскетболіст збірної Росії сяде в тюрму

Дворазовий срібний призер чемпіонів світу в складі збірної Росії з баскетболу Дмитро Домані звинувачується в шахрайстві. Виконавчий директор Російської федерації баскетболу (РФБ) зловживав посадою, підписуючи фіктивні контракти.

За фінансові махінації Домані світить п'ять років в'язниці. Крім цього злочину колишній баскетболіст з 2016 року переховувався від правосуддя в Чорногорії, звідки був екстрадований в Москву. Також колишній президент РФБ Юлія Анікєєва, яка працювала з Домані в один час, отримала чотири роки позбавлення волі за розкрадання у федерації 44 мільйонів рублів, повідомляє СЕ.

Дмитро Домани ІТАР-ТАСС

Нагадаємо, що Дмитро є сином відомого волейболіста, чемпіона Європи В'ячеслава Домані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти збірної Росії Олександр Кокорін і Павло Мамаєв заарештовані за побиття двох людей .