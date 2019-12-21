Єдиний в світі: як виник вид спорту, який починався з відер з-під персиків

Баскетбол, мабуть, єдиний з популярних видів спорту, дата і місце народження якого достеменно відомі. Має сенс хоча б схематично позначити основні моменти становлення та розвитку баскетболу, ігри, зуміла за лічені десятиліття завоювати серця шанувальників у всьому світі.

Взимку 1891 року студенти коледжу Молодіжної християнської асоціації із Спрінгфілда, штат Массачусетс, просто знемагали від нудьги на заняттях фізичного виховання, змушені виконувати нескінченні гімнастичні вправи, що вважалися в той час чи не єдиним засобом залучення молоді до спорту. Вихід із здавалося тупикового положення знайшов скромний викладач коледжу на ім'я Джеймс Нейсміт.

У грудні того ж року він прив'язав два кошики з-під персиків до поручнів балкона спортивного залу і, розділивши вісімнадцять студентів на дві команди, запропонував їм гру, сенс якої зводився до того, щоб закинути більшу кількість м'ячів в корзину суперників. Початок був покладений. Чи міг тоді доктор Нейсміт припустити, яке велике майбутнє чекає його дітище...

Цілком прагматично названа "баскетбол" (англ. Basket - корзина, ball - м'яч) гра, звичайно, лише віддалено нагадувала те феєричне видовище, яке відоме нам під цією назвою сьогодні. Ведення м'яча не існувало, гравці тільки перекидали його один одному, стоячи на місці, і прагнули потім закинути в корзину, причому виключно обома руками знизу або від грудей, а після вдалого кидка один з гравців забирався на приставлені до стіни сходи і витягував м'яч з корзини . Втім, метою доктора Нейсміта було створити гру саме колективну, в яку можна було б залучити одночасно велику кількість учасників.

12 лютого 1892, вивчивши правила і освоївши ази техніки, студенти Спрингфилдского коледжу в присутності ста глядачів провели перший в історії баскетболу "офіційний" матч, мирно завершився з результатом 2:2. Його успіх був приголомшливим, команди стали проводити показові зустрічі, збираючи на своїх виступах сотні глядачів, а їх почин підхопили студенти інших коледжів.

Проведення першого професійного баскетбольного матчу, тобто матчу за гроші, відбулося в 1896 році, коли команда з Трентона, штат Нью-Джерсі, для того, щоб оплатити оренду залу, змушена була продавати квитки на свою гру. Розплатившись після закінчення зустрічі з власниками приміщення, трентонская команда виявила, що у неї залишилася частина виручених за квитки грошей, яку порівну поділена між гравцями, зробивши кожного з них багатше на 15 доларів...

Одним з нововведень, покликаним прискорити гру, але на ділі лише збільшував ризик отримання спортсменами травми, стало введення дротяної сітки, огораживающей з усіх боків баскетбольний майданчик. Завдяки їй м'яч завжди залишався в грі, але вступити в боротьбу за володіння їм біля сітки наважувалися лише найвідчайдушніші, що виходили з таких єдиноборств з численними синцями та надовго зберігалися відбитками сітки по всьому тілу. Такі огорожі були скасовані лише в 1929 році.

На щастя, розумних нововведень було значно більше. Ще в 1892 році у кошиків стали вирізати дно, щоб не підніматися до них по сходах після кожного забитого м'яча, а потім і зовсім замінили їх на металеві кільця. Поступових змін зазнавали і правила гри.

Практика показала, що порушення правил при атаці кільця повинні каратися штрафним кидком, виробленим без перешкод з відстані в 4,57 м від кільця (1894 рік), що за результативний кидок з гри слід нараховувати два очки, а за штрафний кидок – одне очко (1895 рік), що п'ять чоловік з кожного боку є оптимальною кількістю одночасно беруть участь у грі спортсменів (1897 рік). Кожному гравцеві дозволялося за матч здійснювати не більше п'яти порушень правил – шоста помилка автоматично призводила до його вилучення з майданчика до кінця зустрічі.

Перше офіційно зареєстроване об'єднання професійних баскетбольних команд, що називалося Національної Баскетбольної Лігою, виникло в 1898 році і існувало протягом п'яти років, після чого розпалася на кілька самостійних ліг, що проводили власні чемпіонати.

Правила тих років дозволяли командам укладати контракти з різними гравцями на кожну гру, склади команд, таким чином, відрізнялися крайньою нестабільністю, і будь-який гравець за один чемпіонат при бажанні міг виступити мало не за всі команди, продаючи на кожен матч свої послуги тим, хто заплатить більше.

Вартість індивідуальних контрактів становила приблизно один долар за хвилину гри, що давало можливість кращим гравцям, які проводили на майданчику більше часу, заробляти значні на ті часи суми, не звертаючи заради них уваги на синці, забиті місця і садна; баскетбол на рубежі століть був більш ніж контактним видом спорту, в якому не заборонялися поштовхи, захоплення і підсічки суперників.

За прикладом Національної Баскетбольної Ліги, вперше об'єднала в 1898 році професійні клуби в одному турнірі, в 1925 році була створена Американська Баскетбольна Ліга, яка охопила команди Північного Сходу США. Перші сезони домінуюче становище в ній займав видатний нью-йоркський клуб "Ориджинал Селтікс", на голову перевершував всіх своїх конкурентів, і тільки "Розенблюмз" з Клівленда могли в якійсь мірі змагатися з ним.

Однак після трьох турнірів Селтікс було розформовано, його гравці поповнили ряди інших команд, і з цього моменту Розенблюмз залишалися незаперечними лідерами Ліги до 1931 року, коли Велика Депресія змусила припинити проведення чемпіонатів.

Баскетбол не помер остаточно – він лише відійшов на другий план, і на роки Депресії, як це не дивно, припав різкий стрибок у розвитку і популяризації молодий гри. По-перше, по всій країні стали виникати самодіяльні баскетбольні команди, які, переїжджаючи з міста в місто, проводили показові матчі між собою або з командою господарів, залучаючи своїми виступами тисячі вболівальників.

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У 1927 року Ейб Сейперстайн організував команду баскетбольних циркачів під назвою "Гарлем Глобтроттерс", повністю складалася з чорношкірих спортсменів, яка, змінивши за свою історію кілька поколінь видатних майстрів оранжевого м'яча, ось уже майже три чверті століття викликає захоплення своїм мистецтвом мільйони шанувальників у всіх куточках земної кулі.

Поєднуючи в своїх уявленнях унікальні циркові номери з блискучим технічною майстерністю, "Мандрівники з Гарлема" настільки легко і невимушено звертаються з м'ячем, що змушують глядачів по-іншому поглянути на баскетбол, сприймати його не просто як один з видів спорту, а як справжнє мистецтво.

Популяризації баскетболу сприяло і те, що гра бурхливо розвивалася в коледжах і університетах. Студентські баскетбольні ліги не тільки продовжували благополучно існувати і проводити свої чемпіонати, а й модернізували правила, поступово роблячи гру все більш видовищною.

М'яч з стирчав назовні ніпель був замінений на ідеально круглий і гладкий, після чого сам собою відпало питання про допустимість ведення – дриблінг (і тільки однією рукою) став однією з найважливіших складових технічної майстерності; майже одночасно з цим було введено правило десяти секунд, протягом яких володіє м'ячем команда зобов'язана була перевести його на половину майданчика суперників, що відразу зробило гру значно динамічніше.

1936 рік ознаменувався новою віхою в історії баскетболу – появою його в програмі літніх Олімпійських ігор в Берліні, але тільки на наступний рік відбулися дві знаменні події, різко наблизили баскетбол першої половини століття до так добре відомої нам сьогодні грі.

У січневому матчі двох студентських команд гравець Стенфордського університету Хенк Луізетта вперше в історії баскетболу зробив кидок м'яча по кільцю однією рукою (дивно, чи не так, що настільки проста, і разом з тим геніальна думка вперше відвідала голову баскетболіста лише через сорок п'ять років після виникнення гри)!

Друге знаменна для прогресу баскетболу подія трапилася навесні 1937 року, коли було скасовано вкидання м'яча в центральному колі після кожного взяття кільця. До цього моменту команда, що мала високорослим гравцем, мала незаперечну перевагу перед суперниками: на початку матчу м'яч вводився в гру вкиданням в центрі майданчика, яке, зрозуміло, вигравав вищий баскетболіст.

Завдяки цьому нововведенню гра стала більш швидкісний і, відповідно, видовищною, результат її тепер залежав в першу чергу не від зростання гравців, а від їх влучності, швидкості бігу, швидкості переміщення м'яча і, звичайно, від вдалих тактичних знахідок тренерів. І тим більше дивним виглядає те, що Національна Баскетбольна Ліга, відтворена в 1937 році і об'єднала 13 професійних команд Сходу і Середнього Заходу США, не відразу сприйняла позитивний характер змін правил.

У баскетболі протягом багатьох років часто змінювалися правила – мабуть, і надалі будуть неодноразово змінюватися. На зорі існування гри найбільш запеклі дискусії розгорілися навколо ведення м'яча.

Так і не прийшовши до єдиної думки з цього питання, різні ліги проводили свої турніри за власними правилами: в одних ведення м'яча заборонялося категорично, в інших допускалося вдарити м'ячем про майданчик лише певну кількість разів, а по-третє ведення дозволялося без всяких обмежень, тобто , постукавши м'ячем по підлозі, гравець міг зловити його, а потім знову відновити ведення – і повторювати цю процедуру до нескінченності. Але в будь-якому випадку ведення м'яча здійснювалося одночасно обома руками.

Згодом і Національна Баскетбольна Ліга повністю прийняла правила студентського баскетболу, що відразу різко підвищило її рейтинг в очах публіки і дозволило запрошувати в професійні команди кращих спортсменів університетських клубів. З 1938 року почався різкий зліт популярності баскетболу, проте втілення в життя райдужних надій і завидних перспектив довелося відкласти на п'ять років з огляду на набрання Сполучених Штатів у Другу світову війну.

Тільки в 1946 році Ліга знову спробувала відновити своє повноцінне існування. Але у неї з'явився несподіваний конкурент в особі щойно утвореної Баскетбольної Асоціації Америки. Маючи в своєму розпорядженні значними фінансовими засобами, вона об'єднала під своїм крилом команди Нью-Йорка, Вашингтона, Бостона, Філадельфії, Провіденса, Торонто, Чикаго, Детройта, Піттсбурга, Клівленда і Сент-Луїса.

Перший матч в Баскетбольної Асоціації Америки, пізніше перейменованої в Національну Баскетбольну Асоціацію, відбувся в листопаді 1946 року офіційно позначивши цю дату в анналах історії як народження одного з найбільших спортивних і комерційних підприємств сучасності – НБА.

Історична зустріч у Торонто між баскетболістами "Нью-Йорк Нікербокерс" і "Торонто Хаскіз" завершилася з рахунком 68:66 на користь гостей. А першими чемпіонами БАА стали "Ворріорс" з Філадельфії, у фінальній серії, що проводилася до чотирьох перемог, які здолали з підсумковим результатом 4:1 "Чикаго Стагс". Причому суперництво між командами було настільки гострим, що в двох останніх іграх перевага "Філадельфії" виразилося лише в одному і три очки.

Набирала обертів баскетбольна Асоціація Америки успішно переманювала до себе не тільки окремих гравців, а й цілі клуби Національної Баскетбольної Ліги, ще кілька сезонів абияк продовжувала чинити опір експансії своєї молодшої, але куди більш потужною сестри. Неминуче відбулося в 1949 році, коли Національну Баскетбольну Лігу (припинила після цього своє існування) покинули шість кращих команд, які влилися в Баскетбольну Асоціацію Америки. З цього моменту вона стала називатися Національної Баскетбольної Асоціації...

НБА, як то кажуть, сьогодні цвіте і пахне, тому як вона одна з найбагатших і популярних ліг в світі, і до неї вже багато десятиліть прикута пильна увага всіх шанувальників баскетболу.

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