"Є прогрес": українки показали готовність до Євробаскету

У Пущі-Водиці жіноча збірна України з баскетболу під час підготовки до чемпіонату Європи-2019 у четвер, 6 червня, провела відкрите тренування.

На першому етапі зборів у команді працюють 14 гравців. Поки відсутні в збірній травмовані Мосс, Самбурська та Римаренко. Водночас головний тренер "жовто-синіх" Горан Бошкович підкреслив, що сьогодні його більше цікавить атмосфера в команді.

Горан Бошкович

"На сьогоднішні найважливіше – створити належний бойовий командний дух. Цілком задоволений тим, як працюють дівчата. Сподіваюся, до чемпіонату Європи команда підійде в оптимальних кондиціях. Важливо, щоб всі дівчата були здорові й готові показати свій максимум", – сказав він прес-службі Федерації баскетболу України.

Жіноча збірна України з басктеболу ФБУ

Зі свого боку лідер і капітан нашої команди Аліна Ягупова акцентувала увагу на самовіддачі баскетболісток. "Бачу, що не дивлячись на важкий сезон, всі дівчата перебувають у хорошій фізичній формі. Вже є прогрес у командній грі, як у нападі, так і в захисті. Дівчата краще відчувають одна одну, точніше грають у пас. Час вдосконалити гру ще є. Після матчів у Франції буде зрозуміло, над чим працювати більш ретельно. Ніхто не приїхав сюди відбувати номер, усі налаштовані на перемогу", – заявила вона.

Аліна Ягупова ФБУ

Нагадаємо, що суперниками українок на континентальній першості, яка пройде з 27 червня по 7 липня в Латвії та Сербії, стануть збірні Латвії, Великобританії та Іспанії.

Жіноча збірна України з басктеболу ФБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна подала заявку на проведення фінальної частини жіночого чемпіонату Європи з баскетболу 2021 року.

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