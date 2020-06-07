Дворазовий срібний призер чемпіонатів світу з баскетболу (1994, 1998), а нині директор жіночого волейбольного клубу "Динамо-Метар" Віталій Носов засуджений за нанесення побоїв жінці-охоронцю похилого віку.

Віталій Носов realnoevremya.ru

52-річний ексспортсмен засуджений до штрафу в розмірі 5 000 рублів.

Інцидент стався в березні в челябінському СНТ "Зарічний". За словами потерпілої, охоронницi Лідії Сидякіної, Носов знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

"Носов приїхав на таксі. Він був п'яний. Ми не стали пускати його. Він став хапатися за шлагбаум. Він вийшов, ударив мене по обличчю і все-таки проїхав. Ми намагаємося обережно пропускати людей, тому, що багато наркоманів намагаються в СНТ заїхати, щоб робити "закладки", – цитує Урал-прес Сидякіну.

Носов від коментарів відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній волейболіст збірної Росії і гравець уфимського "Уралу" Олексій Спиридонов в стані алкогольного сп'яніння влаштував скандал на дитячому тенісному турнірі.

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