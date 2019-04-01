Драматичний виліт чемпіона: результати плей-офф Суперліги Парі-Матч 1 квітня

БК "Запоріжжя" став другим півфіналістом Суперліги Парі-Матч. У вирішальній третій грі чвертьфінальної серії переможець "регулярки" драматично обіграв на своєму майданчику тепер уже колишнього чемпіона "Черкаські Мавпи" – 81:80.

Господарі вважалися беззаперечним фаворитом зустрічі в Палаці спорту "Юність" і з перших хвилин почали це доводити. Уже до кінцівки першого періоду підопічні Володимира Плеханова оформили двозначну перевагу над суперником.

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Запоріжжя – Черкаські Мавпи ФБУ

Однак гості тут же включилися у гру і почали поступово скорочувати відрив запорожців. Вже на початку другої половини "Мавпи" підібралися до суперника на відстань одного точного кидка. Як і в другій грі серії, черкащани відмінно діяли в захисті на периметрі, не даючи супернику атакувати своє кільце з-за дуги.

У кінцівці третьої 10-хвилинки "Мавпи" пропустили ривок "Запоріжжя" 9:0, що і стало ключовим фактором перемоги господарів. Гостям вдалося повернути інтригу, скоротивши рахунок за три хвилини до фінальної сирени до двох очок. Однак запоріжцям зуміли не дати суперникам перевести гру в овертайм і завершити серію в свою користь.

"Запоріжжя" – "Черкаські Мавпи" – 81:80 (25:17, 20:22 19:18, 17:23) "Запоріжжя": Холтон (15+4 передачі – 7 втрат), Кондраков (8+5 підбирань +4 передачі), Мироненко, К. Хілл (24+10 підборів), Преслі (14+6 підбирань) – старт; Шевченко (11), Буц (2), Овдеєнко, Трент (7+6 передач).

"Черкаські Мавпи": Бояркіна (3), Кольченко (20–5 втрат), Отверченко (10+3 перехоплення), Липовцев (3), Скапінцев (2) – старт; Б. Янг (15+8 передач), Коклі (6+5 підборів), Нікс, Ткаченко (11), Чумаков (10). Рахунок в серії – 2:1.

У паралельному матчі столичний "Київ-Баскет" дотиснув команду з Миколаєва, вигравши третій матч серії – 83:73.

Столичний колектив, незважаючи на статус фаворита, несподівано зіткнувся із запеклим опором суперника. Команди закінчили першу чверть з різницею в одне очко, а вже в другій підопічні Євгена Мурзіна проспали ривок "корабелів" – 0:9.

Дивно, але кияни практично тут же зуміли зрівняти рахунок, а з початком другої половини почали нарощувати перевагу в рахунку. У підсумку до кінця третьої 10-хвилинки столичний клуб прийшов з перевагою "+11".

Гостям вдалося повернутися в гру і за три хвилини до кінця гри "Миколаїв" програвав лише чотири бали, але кияни повернули собі комфортний 7-очковий відкрив і довели матч до перемоги.

"Київ-Баскет" – МБК "Миколаїв" – 83:73 (20:21, 22:17 23:16, 18:19) "Київ-Баскет": Горобченко (13), Крик (17), Крутоус (22 + 5 підбирань), Челован, Нванкво (6) – старт; Петров (13 + 10 підбирань + 5 передач), Луценко (6 + 5 підборів), Латковичі (4 + 5 передач), Сандул (2), Носков.

МБК "Миколаїв": Зотов (23 + 4 втрати), Тонченко (5), Омоера (18), Давидюк (4), Адедіран (8 + 2 блок-шота) – старт; Приймак (6 + 6 підбирань), хохоник (5), Попов (2 + 4 передачі), Анікієнко (2). Рахунок в серії – 2:1.

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