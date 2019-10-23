Драма в матчі чемпіона: стартував новий сезон НБА

У США стартував новий сезон регулярного чемпіонату НБА. У стартовій зустрічі діючий чемпіон "Торонто" лише в овертаймі зумів обіграти "Новий Орлеан".

Перед початком матчу гравці "Торонто" отримали персні за перемогу в минулому сезоні, а під склепіння арени був піднятий перший в історії команди чемпіонський банер.

Після того, як команду залишив Кавай Ленард, новими лідерами "Торонто" стали Фред ВанВліт і Паскаль Сіакам, які набрали на двох 68 очок. А головним героєм овертайму виявився Кайл Лоурі. Саме він зіграв головну роль в ключовому ривку Репторс 8:0.

Торонто – Новий Орлеан

У той же час в дербі двох команд з Лос-Анджелеса "Лейкерс" Леброна Джеймса і Ентоні Девіса поступився "Кліпперс" Кавая Ленарда і Пола Джорджа.

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Торонто – Новий Орлеан 130:122 OT (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5)

Торонто: ВанВліт (34 + 7 передач), Сіакам (34 + 18 підборів), Лаурі (22 + 6 передач), Анунобі (11 + 7 підбирань), Марк Газоль (6) – старт; Ібака (13), Пауелл (5 + 8 підбирань), Девіс (5).

Новий Орлеан: Інгрем (22), Редік (16), Холідей (13 + 6 передач + 5 втрат), Болл (8), Фейворс (6 + 7 підбирань) – старт; Харт (15 + 10 підборів), Меллі (14), Джексон (9), Окафор (8), Мур (5), Александер-Уокер (3), Вільямс (3).

Кліпперс – Лейкерс 112: 102 (22:25 40:29, 23:31, 27:17)

Кліпперс: Ленард (30 + 6 втрат), Шемет (8), Зубац (8), Паттерсон (4), Беверлі (2 + 10 підборів + 6 передач) – старт; Вільямс (21 + 7 передач), Харрелл (17 + 7 підбирань), Грін (12), Харклесс (10).

Лейкерс: Грін (28 + 7 підбирань), Девіс (25 + 10 підбирань), Джеймс (18 + 9 підбирань + 8 передач + 5 втрат), Бредлі (8), Макгі (4) – старт; Деніелс (6), Дадлі (6), Кук (4), Ховард (3), Колдуелл-Поуп (0).

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