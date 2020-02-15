"Дніпро" здобув переконливу перемогу в Суперлізі Парі-Матч

Баскетбольний клуб "Дніпро" без проблем розібрався з аутсайдером Суперліги Парі-Матч "Харківськими Сокаль" в черговій грі регулярного чемпіонату.

Команда Дениса Журавльова на своєму паркеті здобула переконливу перемогу – 91:80..

Господарі в цій грі дозволили супернику лише раз вийти вперед в середині першої чверті. Цікаво, що саме з цього моменту дніпряни почали нарощувати перевагу і відриватися в рахунку.

"Дніпро" – "Соколи" ФБУ

До великої перерви "Дніпро" пішов вперед на 23 очка, чому посприяла результативна гра Максима Закурдаєва та Джареда Таррелла. Харків'янам до кінця вирішальною чверті вдалося відіграти дев'ять пунктів.

Однак це не особливо допомогло гостям, яких дніпряни утримували на відстані в 10-15 очок до кінця гри, довівши її до підсумкової перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з баскетболу проведе відкрите тренування напередодні старту відбору на чемпіонат Європи-2021.

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