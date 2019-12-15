"Дніпро" з рекордом здобув перемогу в Суперлізі Парі-Матч

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 15 грудня, відбувся єдиний матч регулярного сезону.

Дніпровський "Дніпро" на домашньому паркеті СК "Шинник" здолав гостей з МБК "Миколаїв" - 94:87.

Перша половина матчу перетворилась на черговий бенефіс захисника "Миколаєва" Квентіна Петерсона. Розігруючий гостей ще до великої перерви набрав 30 очок, встановивши новий рекорд сезону, показавши найкращу результативність за половину гри.

Американець реалізував 11 з 18 кидків з гри, закинувши вражаючі 7 з 12 триочкових за половину. Усі інші гравці "Миколаєва" за першу половину набрали 24 очки, а гості виграли першу половину 54:44, маючи до великої перерви 14-очкову перевагу.

Тож "Дніпро" не впорався з лідером суперника, погано атакував з дальної відстані (1/7) та припустився 8 втрат — Денису Журавльову було, про що поспілкуватись із підопічними перед початком другої половини матчу.

На третю чверть "Дніпро" вийшов з іншим настроєм: командна робота на обох половинах майданчика та хороший індивідуальний захист проти Петерсона допоміг господарям швидко відігратис, вийти в лідери та впевнено виграти 10-хвилинку з рахунком 76:67.

У четвертій чверті господарі вже все контролювали і довели гру до переможного завершення. Команда Журавльова втримала Петерсона після великої перерви, дозволивши супернику за другу половину лише 33 очки. "Миколаїв", в свою чергу, пропустив багато очок через фарбу і в цілому гостям не вистачило енергії на другу половину гри — важкий виїзд до Харкова дався взнаки. "Дніпро" традиційно додав у другій половині і виграв матч з рахунком 94:87. Завдяки цій перемозі "Дніпро" одноосібно очолив турнірну таблицю, залишивши "Прометей" на другому місці.

"Дніпро" заключний матч “регулярки” в 2019 році проведе 26 грудня на виїзді проти "Київ-Баскета", а "Миколаїв" 20 грудня вдома проти Одеси.

Дніпро - Миколаїв - 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20)

Дніпро: Дугат (21), Закурдаев (5), Сизов (8), Тимофієнко (17 + 3 перехоплення), Фесенко (10 + 8 підбирань) - старт; Чумаков (1), Шундель (10 + 5 передач – 4 втрати), Корнієнко (17 + 10 підбирань + 3 блок-шота), Глєбов (5 + 4 передачі)

Миколаїв: Зотов (11 + 4 передачі), К. Пітерсон (48 + 7 підбирань + 4 передачі + 3 перехоплення – 6 втрат), Онуфрієв (9), Давидюк (2), Брістол (4 + 5 підборів) - старт; Хохоник, Юрченко, Адедіран (4), К. Мещеряков (9)

Як повідомляв OBOZREVATEL, трьома днями раніше "Хімік" вдома програв "Прометею" з Кам'янського (84:93), а БК "Запоріжжя" поразкою завершив поїздку до Одеси (94:84).

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