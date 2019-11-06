"Дніпро" втратив перемогу в Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" програв у 3-му турі групового етапу Кубка Європи ФІБА. Підопічні Дениса Журавльова поступилися в гостях болгарському "Лукойлу" з рахунком 78:85.

Поєдинок пройшов у рівній боротьбі. У третій десятихвилинці українці вирвалися вперед і мали чудові шанси на перемогу, але серія помилок на останніх хвилинах завадила здобути перемогу.

Регулярний чемпіонат. 3-й тур. Група F

Левскі (Болгарія) - Дніпро (Україна) - 85:78 (23:18 22:22 17:23, 23:15)

6 жовтня 2019 року. Софія. "Універсіада Хол"

Левскі: Веліков (6), Костов (17), Мінчев (12+8 підбирань), Чітем (4+6 підбирань), Р. Райт (14) – старт; Б. Янг (18+5 передач), Джайлз Сміт (7+10 підбирань +4 перехоплення +3 блок-шоти), Петков (7+5 передач)

Дніпро: Дугат (12+4 передачі), Сизов (3), Закурдаэв (14), Тимофієнко (6), Чумаков – старт; Шундель (17), Корнієнко (15+9 підбирань +2 блок-шоти), Санон (7+3 перехоплення), Коломойський, Глєбов (4).

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Лукойл - Дніпро ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі Кубка Європи ФІБА "Дніпро" програв співвітчизникам із "Київ-Баскета" (88:95), а в другому, дніпровські баскетболісти лише в овертаймі поступилися білоруському "Цмоки-Мінську" (101:108).

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