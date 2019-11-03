"Дніпро" переміг "Одесу" в Суперлізі Парі-Матч

Дніпро переміг вдома Одесу в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч – 84:70.

Хід матчу

Перша половина поєдинку пройшла за майже рівної боротьби. На початку господарі традиційно пішли вперед. Однак згодом одеситам вдалося переломити хід боротьби. Посприяли цьому проблеми дніпрян в захисті. Також господарі багато втрачали: 8 проти 1.

То ж після +6 в першій чверті, Дніпро на стільки ж відставав у другий 10-хвилинці. Втім, до великої перерви господарі вирівняли становище.

Лідером дніпрян у першій половині став Санон – 11 очок. Однак у гостей по стільки ж набрали одразу два гравці – Холовей та Прокопенко.

У перерві господарям вдалося розібратися з проблемами в захисті. Як наслідок, ривок на початку третьої чверті 11:0. Дніпро впевнено взяв гру під свій контроль. Гостям більше не вдалося бодай суттєво скоротити відставання. У підсумку в Дніпра очки набирали всі гравці, які виходили на майданчик.

Наступний матч

У наступному поєдинку Дніпро грає 10 листопада вдома проти Хіміка. Одеса того ж дня гратиме в Харкові проти Соколів.

Дніпро - Одеса - 84:70 (26:23, 17:19, 20:10, 21:18)

3 листопада 2019 року. Дніпро. ДС "Шинник"

Дніпро: Дугат (5 + 3 перехоплення), Закурдаев (8), Сизов (9 + 4 передачі), Чумаков (7), Тимофієнко (3 + 8 підбирань) - старт; Шундель (4 + 5 передач), Корнієнко (12 + 10 підбирань + 2 блок-шота), Санон (18 + 6 підбирань), Коломойський (3), Глєбов (15 + 4 передачі)

Одеса: Артамонов (9 + 7 передач), Мессі (11 + 4 передачі), Носков (11 + 7 підбирань), Р. Браун (2), М. Холлоуей (13) - старт; А. Щепкін, Ткачук, В. Прокопенко (17 + 7 підбирань + 2 блок-шота), Фрізен (1), Новіков (6)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні баскетбольні клуби "Черкаські Мавпи" і "Запоріжжя" видали неймовірно драматичний матч в черговий ігровий день Суперліги Парі-Матч.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!