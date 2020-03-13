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13 березня • оновлено в 22:34
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"Дніпро" офіційно визнаний чемпіоном Суперліги Парі-Матч

1.1т
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Департамент організації та проведення змагань ФБУ затвердив результати чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Після зупинки чемпіонату України через пандемію коронавіруса призерів турніру і місця команд визначили згідно положення клубів у таблиці на момент закінчення сезону.

БК "Дніпро" - чемпіон Суперліги-2020

БК "Дніпро" - чемпіон Суперліги-2020

Таким чином, за підсумками сезону чемпіоном України став "Дніпро", срібні медалі чемпіонату України отримає "Київ-Баскет", а бронзовим призером став "Прометей", повідомляє прес-служба ФБУ.

"Дніпро" офіційно визнаний чемпіоном Суперліги Парі-Матч

Найближчим часом будуть названі найкращі гравці Суперліги Парі-Матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський назвав дострокове завершення розіграшу Суперліги доцільним рішенням, оскільки проведення матчів за порожніх трибун не має сенсу.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Суперліга
Місце
Україна
Теги
Федерація баскетболу України БК Дніпро
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