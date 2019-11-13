"Дніпро", обігравши "Київ-Баскет", здобув першу перемогу в Кубку Європи ФІБА

Баскетбольний клуб "Дніпро" у середу, 13 листопада, здобув найважливішу перемогу над столичним "Київ-Баскетом" у 4-му турі Кубка Європи ФІБА. Зустріч на паркеті СК "Шинник" завершилася з рахунком 79:76.

Поєдинок розпочався в рівній боротьбі. На точні триочкові від Тимофієнка, Шунделя і Корнієнка, кияни відповіли потужними відповідями Богдана Близнюка та Сергія Павлова.

У другій десятихвилинці гості накрутили темп і пішли у відрив. Господарі ніяк не могли встигнути за більш швидкими суперниками, програючи їм на всіх відрізках майданчика.

Після великої перерви "Дніпро", поступаючись 37:43, вніс вагомий внесок у перелом гри. Впевнений перфоманс Кирила Фесенка та точні проходи дніпрян, дозволили їм виграти відрізок 25:18.

Щоб зайняти друге місце в групі підопічним Дениса Журавльова необхідно було вигравати з перевагою +8, проте для "Дніпра" це виявилося непосильним завданням. Розгубивши весь свій гандикап чинні володарі Кубка України ледь взагалі не програли, видавши справжній трилер у кінцівці.

Поступаючись 71:76, "Дніпру" вдався переможний ривок 8:0, який привів до першої перемоги в поточному турнірі.

Регулярний чемпіонат. 4-й тур. Група F

Дніпро (Україна) - Київ-Баскет (Україна) - 79:76 (20:20 17:23, 25:16, 17:17)

Дніпро (Україна): Шундель (6 + 6 передач), Сизов (5 + 6 підбирань), Закурдаев (13), Тимофієнко (11 + 6 підбирань), Чумаков (8) - старт; Корнієнко (12 + 2 блокшота), Санон (11 + 5 підбирань – 6 втрат), Фесенко (6), Глєбов (7)

Київ-Баскет: Шепард (17 + 5 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення), Крутоус (6), Близнюк (16 + 5 підбирань + 4 передачі), Пустозвонов (10), Коренюк (8 + 5 підбирань) - старт; Кондраков, Павлов (8), Едвін (7), Петров (4 + 6 передач + 3 перехоплення)

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Дніпро - Київ-Баскет ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша єврокубкова гра між цими командами у Києві 23 жовтня завершилася перемогою господарів (95:88).

Тиждень тому "Київ-Баскет" зазнав поразки від білоруського "Цмоки-Мінська" (74:99), а дніпряни поступилися в гостях болгарському "Лукойлу" з рахунком 78:85.

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