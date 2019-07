"Детройт Пістонс" відзначив гру українця Михайлюка шикарним відео

"Детройт Пістонс" разом із українським захисником Святославом Михайлюком в 1/4 фіналу Літньої ліги НБА значно поступився "Бруклін Нетс" – 85:105 і припинили виступ у турнірі.

Однак натхненна гра українського баскетболіста не залишилася непоміченою і його клуб підготував відеонарізку найкращих моментів гравця на офіційній сторінці в Твіттері.

Svi's up next as we recap our Summer League run.



See some of his best from Vegas. #DetroitBasketball pic.twitter.com/4IWiO6VtkF