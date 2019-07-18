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"Детройт Пістонс" відзначив гру українця Михайлюка шикарним відео

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"Детройт Пістонс" разом із українським захисником Святославом Михайлюком в 1/4 фіналу Літньої ліги НБА значно поступився "Бруклін Нетс" – 85:105 і припинили виступ у турнірі.

Однак натхненна гра українського баскетболіста не залишилася непоміченою і його клуб підготував відеонарізку найкращих моментів гравця на офіційній сторінці в Твіттері.

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Святослав Михайлюк закінчив дебютний сезон у НБА, набравши в середньому 3,2 очка, зробивши 0,9 підбирання і 0,9 передачі за 10,5 хвилин на майданчику. Він взяв участь у 42 матчах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболіст збірної України і клубу НБА "Детройт Пістонс" Святослав Михайлюк відвідав школу "Черкаських Мавп", вихованцем якої є.

Атакуючий захисник провів зустріч із юними гравцями, на якій пройшло тренування, а також поспілкувався з баскетболістами. За словами Михайлюка, він був здивований кількістю молодих спортсменів, які прийшли в Палац спорту "Будівельник".

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
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