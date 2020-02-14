"Детройт" опублікував яскраву фотосесію Михайлюка перед матчем висхідних зірок НБА

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк взяв участь у фотосесії напередодні матчу висхідних зірок, який відбудеться 14 лютого в Чикаго.

На офіційній сторінці команди українця в Instagram з'явилися фотографії вихованця школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, і коротка нарізка моментів зі зйомок.

Святослав Михайлюк

Нагадаємо, що Михайлюк – другий українець в історії НБА, який був удостоєний честі взяти участь у зоряному вікенді НБА. Першим був Віталій Потапенко, який брав участь у матчі ще в далекому 1997 році.

Новини Українець Михайлюк результативно відзначив повернення в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк розповів про підготовку до матчу висхідних зірок НБА та про відновлення від травми правого стегна, через яку він пропустив п'ять поєдинків "Детройта" в регулярному сезоні.

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