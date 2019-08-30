Де дивитися онлайн Росія – Нігерія: розклад трансляцій ЧС з баскетболу

На чемпіонаті світу з баскетболу в суботу, 31 серпня, почне свої виступи збірна Росії.

У перший змагальний день мундіалю підопічні Сергія Базаревича битимуться з однією з найсильніших команд Африки – Нігерією.

Зустріч пройде на арені китайського Уханю. Побачити пряму трансляцію матчу можна буде на телеканалі "Матч ТВ". Початок – в 11:00 за московським часом. Тут показ гри буде супроводжувати спеціальна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Федерація баскетболу Росії

Крім того, поєдинок покаже ще один російський мовник – "Матч! Гра".

Відзначимо, що згідно з регламентом, на першому етапі команди розбиті на вісім груп по чотири збірні. По два кращих колективи кожного квартету продовжать боротьбу за медалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на засіданні конгресу Міжнародної федерації баскетболу було обрано нового голову організації.

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