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"Дав шлях": українська зірка НБА Михайлюк подякував "Черкаським Мавпам"

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Атакуючий захисник збірної України Святослав Михайлюк відзначив величезний внесок в розвиток своєї кар'єри клубу "Черкаські Мавпи", вихованцем якого він є.

"Звичайно, в моїй кар'єрі зіграв велику роль клуб "Черкаські Мавпи", який допоміг мені стати тим, ким я є на даний момент – гравцем команди НБА. Звичайно, мені допомогли і вболівальники, які мене завжди підтримують. І Михайло Бродський, який дав мені шлях в НБА. Коли постало питання про мій від'їзд за кордон, він підтримав це рішення і допоміг мені всим, чим міг. На даний момент він президент Федерації баскетболу України. Вважаю, що баскетбол в нашій країні розвивається в правильному напрямку", – сказав гравець "Детройт Пістонс" в інтерв'ю YouTube-ка налу "Бомбардир".

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Він також розповів, які цілі собі ставить перед стартом свого другого сезону в найпрестижнішій баскетбольній лізі планети.

"Зараз моя основна задача – закріпитися в НБА, знайти свою роль в команді. Також мені потрібно отримати свій другий контракт. І далі грати стільки, скільки дозволить мені моє тіло, і виграти НБА. Досягти максимального рівня, якого тільки можу", – зазначив Михайлюк.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк є вихованцем школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський. У структурі клубу він перебував з 2006 по 2014 рік. За цей час атакуючий захисник пройшов шлях від гравця клубної школи до баскетболіста основи. У сезоні 2012/2013 дебютував за черкащан в елітному дивізіоні країни, де провів 27 матчів (133 очка).

Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

ФБУ

У 2014 році Михайлюк вступив в Канзаський університет, де став виступати за місцеву баскетбольну команду. 21 червня 2018 року в спортивному комплексі "Барклайс-центр" у Брукліні у другому раунді драфта НБА, був обраний під загальним 47-м номером клубом "Лос-Анджелес Лейкерс". 10 липня він підписав з клубом трирічний контракт на суму 4,6 млн доларів. 6 лютого "Лейкерс" обміняли нашого співвітчизника в "Детройт" на легкого форварда Реджі Буллока. За "Пістонс" українець провів лише три матчі, достроково завершивши сезон через травму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк розповів про роботу з новим тренером збірної України з баскетболу Айнарсом Багатскісом.

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Тема
НБА
Особи
Святослав Михайлюк Михайло Бродський
Теги
Черкаські Мавпи Детройт Пiстонс
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