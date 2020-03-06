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6 березня • оновлено в 22:53
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/ Баскетбол

"Черкаські Мавпи" зазнали несподіваної поразки в Суперлізі Парі-Матч

1.6т
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"Черкаські Мавпи" сенсаційно поступилися "Харківським Соколам" у черговому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Підопічні Максима Міхельсона були слабші суперника на його паркеті – 77:75.

Гостьова команда з перших секунд запропонувала "Соколам" активний пресинг і заробила мінімальну перевагу. Проте, господарі досить швидко прийшли до тями і вже до кінця першої чверті мали мінімальний відрив у рахунку.

"Гойдалки" продовжилися і в першій половині другої 10-хвилинки, але вже до великої перерви "Мавпи" наростили різницю в рахунку до "+7".

"Соколи" – "Мавпи"

"Соколи" – "Мавпи"

ФБУ

Домінування гостей ще більше стало помітним у третій чверті, коли "Соколи" відстали на 10 пунктів, але зуміли повернутися в гру завдяки результативній грі свого розігруючого Романа Козлова, який набрав за матч 26 очок.

У результаті доля зустрічі вирішилася в заключній 10-хвилинці, де господарям несподівано вдався ривок 8:0. Цей момент перевернув хід гри і дозволив "Соколам" здобути четверту перемогу в сезоні.

"Харківські Соколи" – "Черкаські Мавпи" – 77:75 (21:20, 14:20, 17:18, 25:17

"Соколи": Джамар (13+9 підбирань +4 передачі), Козлов (26), Мусієнко, Тарасенко (4), Тихонов (2) – старт; Бояркін (7+6 передач), Шаповалов, Грем (21+6 підбирань +5 втрат), Тищенко (4+9 підбирань).

"Мавпи": Еірінгтон (21+6 підбирань +4 передачі +4 втрати), Кольченко (0+3 підбирання), Ткаченко (9+4 передачі), Райт (11+5 підбирань), Сергєєв (8+4 підбирання) – старт; Руслов (0+3 підбирання), Хаджіфейзовіч (14+4 підбирання), Конєв (8+4 підбирання), О.Бондаренко (4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала трансляторів Фіналу чотирьох Кубка країни.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Теги
Харківські Соколи БК Черкаські Мавпи
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