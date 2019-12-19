Головна Новини
19 грудня • оновлено в 16:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Відхилили апеляцію: ФБУ та Бродський відповіли "Дніпру"

670
Читати матеріал російською

Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ) відхилив апеляцію "Дніпра" на рішення директорату чемпіонату України оштрафувати та дискваліфікувати президента клубу Валерія Кондратьєва.

Глава дніпрян був покараний за погрози на адресу арбітра матчу з "Київ-Баскетом", який відбувся 1 грудня. Кондратьєв був оштрафований на 52 тисячі гривень. Йому також було заборонено відвідувати дві гри команди.

Новини
"Дніпро" з рекордом здобув перемогу в Суперлізі Парі-Матч

виконком ФБУ

виконком ФБУ

ФБУ

"Дніпро" вирішив оскаржити рішення директорату, однак виконком залишив його в силі. При цьому президент ФБУ Михайло Бродський наголосив на неприпустимості такої поведінки офіційних осіб.

"Я вдячний "Дніпру" за всі ці скандали. Спасибі, що вони є. Тому що українському баскетболу без" Дніпра " – нікуди. Якщо прибрати "Дніпро" з чемпіонату, він втратить 50% інтересу. Дякую Валерію Кондратьєву, що він дає гроші, дякую Ігору Коломойському, що він теж виділяє кошти. Але це не привід залякувати суддів і дестабілізувати ситуацію. Я їм в ноги вклоняюся, бо знаю, що таке принести з дому свою копійку, знаючи, що це не окупиться вболівальниками і спонсорами. Знаю, як це все важко робиться – роками, десятиліттями. Повага їм за це. Але жодного приводу так себе вести не було. І якщо ми це не зупинимо, завтра будуть труби та спалені машини", – сказав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув другу перемогу на другому етапі Кубка Європи ФІБА, перегравши на останній секунді "Кьорменд".

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Суперліга
Особа
Михайло Бродський
Тег
БК Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги