Відхилили апеляцію: ФБУ та Бродський відповіли "Дніпру"

Виконком Федерації баскетболу України (ФБУ) відхилив апеляцію "Дніпра" на рішення директорату чемпіонату України оштрафувати та дискваліфікувати президента клубу Валерія Кондратьєва.

Глава дніпрян був покараний за погрози на адресу арбітра матчу з "Київ-Баскетом", який відбувся 1 грудня. Кондратьєв був оштрафований на 52 тисячі гривень. Йому також було заборонено відвідувати дві гри команди.

виконком ФБУ ФБУ

"Дніпро" вирішив оскаржити рішення директорату, однак виконком залишив його в силі. При цьому президент ФБУ Михайло Бродський наголосив на неприпустимості такої поведінки офіційних осіб.

"Я вдячний "Дніпру" за всі ці скандали. Спасибі, що вони є. Тому що українському баскетболу без" Дніпра " – нікуди. Якщо прибрати "Дніпро" з чемпіонату, він втратить 50% інтересу. Дякую Валерію Кондратьєву, що він дає гроші, дякую Ігору Коломойському, що він теж виділяє кошти. Але це не привід залякувати суддів і дестабілізувати ситуацію. Я їм в ноги вклоняюся, бо знаю, що таке принести з дому свою копійку, знаючи, що це не окупиться вболівальниками і спонсорами. Знаю, як це все важко робиться – роками, десятиліттями. Повага їм за це. Але жодного приводу так себе вести не було. І якщо ми це не зупинимо, завтра будуть труби та спалені машини", – сказав Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув другу перемогу на другому етапі Кубка Європи ФІБА, перегравши на останній секунді "Кьорменд".

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