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10 квітня • оновлено в 02:15
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Чемпіонат Європи з баскетболу офіційно скасований через коронавiрус

1.8т
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Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала проведення чоловічого чемпіонату Європи в 2021 році і перенесла його на 2022 рік.

Як повідомляє пресслужба ФІБА, таке рішення було ухвалено через перенесення Олімпійських ігор-2020 на Токіо на 2021 рік у зв'язку з пандемією коронавiрусу.

ЧЄ з баскетболу перенесений

ЧЄ з баскетболу перенесений

Згідно з новими датами, Євробаскет пройде з 1 по 18 вересня 2022 року. У цей же час пройде Кубок Америки, який спочатку був запланований на 2021 рік.

Олімпійські кваліфікаційні турніри відбудуться в період із 22 червня по 4 липня 2021 року. Відбіркові матчі на чемпіонат світу перенесені з вересня на серпень 2022 року.

Жіночий чемпіонат Європи з баскетболу також перенесений і пройде з 17 по 27 червня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше через коронавiрус був скасований бій Ломаченка, клубний чемпіонат світу, футбольні єврокубки і чемпіонат світу з хокею, а також Wimbledon.

7 березня Союз європейських футбольних асоціацій провів відеоконференцію, за підсумками якої було ухвалено рішення перенести чемпіонат Європи-2020 на 2021 рік.

Увечері того ж дня УАФ зупинив усі футбольні турніри в Україні.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Евробаскет-2021
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