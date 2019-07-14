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Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому

4.3т Читати матеріал російською

25-річний баскетболіст белградського баскетбольного клубу "Црвена Звезда" Огнен Кузмич розбився в жахливій автомобільній аварії.

Огнен Кузьмич потрапив в ДТП

Огнен Кузьмич потрапив в ДТП

Чемпіон НБА 2015 року в складі "Голден Стейт" потрапив в ДТП, повертаючись з весілля і перебуваючи за кермом свого Porsche. Машина, в якій знаходився Кузьмич, "лоб в лоб" зіткнулася з BMW і кілька разів перекинулася, повідомляє Eurohoops,

В результаті аварії центровий збірної Сербії отримав серйозну черепно-мозкову травму, перелом щелепи і пошкодження грудної клітини.

Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому
Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому
Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому
Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому

Журналіст Sportando Еміліано Карча в своєму Twitter повідомив, що Кузмич знаходиться в комі, але йому вдалося уникнути пошкоджень мозку.

Чемпіон НБА потрапив у страшну ДТП і впав в кому

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