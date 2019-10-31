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31 жовтня • оновлено в 12:24
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"Час діставати його майку": дебют українця Михайлюка у новому сезоні НБА викликав захват у мережі

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Дебют українця Святослава Михайлюка у новому сезоні НБА викликав фурор серед фанатів і фахівців.

Наш співвітчизник провів дев'ять хвилин на майданчику у грі з "Торонто Репторс" та за цей час набрав дев'ять очок. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вразив усіх реалізацією дальніх кидків: Свят забив три триочкових з чотирьох.

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Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк

Такий перфоманс не залишився непоміченим. У соціальній мережі Twitter з'явилися безліч захоплених коментарів про захисника збірної України. "Після сьогоднішнього матчу Михайлюк повинен отримувати більше хвилин", "Час діставати майку з прізвищем Михайлюка", "Прекрасний матч від Михайлюка", "Михайлюк неймовірно крутий шутер! Щоправда, не знаю, чи написав я правильно його прізвище", "Прицільно кидає" , – пишуть користувачі соцмережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник України в НБА Олексій Лень відзначився красивим трюком у черговому матчі.

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Тема
НБА
Особа
Святослав Михайлюк
Місце
США Детройт
Тег
Детройт Пiстонс
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