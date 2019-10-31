"Час діставати його майку": дебют українця Михайлюка у новому сезоні НБА викликав захват у мережі

Дебют українця Святослава Михайлюка у новому сезоні НБА викликав фурор серед фанатів і фахівців.
Наш співвітчизник провів дев'ять хвилин на майданчику у грі з "Торонто Репторс" та за цей час набрав дев'ять очок. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вразив усіх реалізацією дальніх кидків: Свят забив три триочкових з чотирьох.
Святослав Михайлюк
Такий перфоманс не залишився непоміченим. У соціальній мережі Twitter з'явилися безліч захоплених коментарів про захисника збірної України. "Після сьогоднішнього матчу Михайлюк повинен отримувати більше хвилин", "Час діставати майку з прізвищем Михайлюка", "Прекрасний матч від Михайлюка", "Михайлюк неймовірно крутий шутер! Щоправда, не знаю, чи написав я правильно його прізвище", "Прицільно кидає" , – пишуть користувачі соцмережі.
Svi Mykhailiuk sighting.- Rod Beard (@detnewsRodBeard) 31 жовтня 2019 р
Bro ... Mykhailiuk is such a great shooter.- Manu (Ginoooooobili) (@H_KWade) 31 жовтня 2019 р
I have no idea if I spelled his name correctly
Svi mykhailiuk gonna earn more minutes from tonights showing- DetroitHooper (@TheDetroitHoops) 31 жовтня 2019 р
Time to get a Mykhailiuk jersey- 𝔥𝔬𝔱 𝔠𝔥𝔢𝔢𝔱𝔬 𝔟𝔞𝔫𝔡𝔦𝔱𝔬 (@jordanjharris) 31 жовтня 2019 р
Meanwhile Svi Mykhailiuk is having himself a nice little spurt. He's 3-3 from beyond the arc in 6 minutes of work. Might be too little too late in this game but a good sign moving forward.- Johnny Kane (@JohnnyKaneFSD) 31 жовтня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, інший представник України в НБА Олексій Лень відзначився красивим трюком у черговому матчі.
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