"Час діставати його майку": дебют українця Михайлюка у новому сезоні НБА викликав захват у мережі

Дебют українця Святослава Михайлюка у новому сезоні НБА викликав фурор серед фанатів і фахівців.

Наш співвітчизник провів дев'ять хвилин на майданчику у грі з "Торонто Репторс" та за цей час набрав дев'ять очок. Вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, вразив усіх реалізацією дальніх кидків: Свят забив три триочкових з чотирьох.

Такий перфоманс не залишився непоміченим. У соціальній мережі Twitter з'явилися безліч захоплених коментарів про захисника збірної України. "Після сьогоднішнього матчу Михайлюк повинен отримувати більше хвилин", "Час діставати майку з прізвищем Михайлюка", "Прекрасний матч від Михайлюка", "Михайлюк неймовірно крутий шутер! Щоправда, не знаю, чи написав я правильно його прізвище", "Прицільно кидає" , – пишуть користувачі соцмережі.

Bro ... Mykhailiuk is such a great shooter. I have no idea if I spelled his name correctly

Meanwhile Svi Mykhailiuk is having himself a nice little spurt. He's 3-3 from beyond the arc in 6 minutes of work. Might be too little too late in this game but a good sign moving forward.