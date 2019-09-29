Бургос - Київ-Баскет: дивитися онлайн відеотрансляцію матчу Ліги чемпіонів

Столичний "Київ-Баскет" у неділю, 29 вересня, проведе в Іспанії матч-відповідь другого кола кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА проти місцевого "Бургоса".

У першому матчі в цій парі, який відбувся 26 вересня в столичному Палаці спорту, кияни поступилися іспанцям з різницею в три очки 83:86. Таке відставання ніяк не назвеш катастрофічним. Шанси є, залишається знайти можливість ними скористатися.

Головний тренер Айнарс Багатскіс зможе розраховувати в матчі на 11 виконавців. Це В'ячеслав Петров, Павло Крутоус, Максим Сандул, Олександр Тищенко, Максим Пустозвонов (капітан), Антон Мусієнко, Ілля Заєць, Ондрей Джексон, Кейсі Шепард, Деон Едвін, Кiндал Хілл.

Команда вже оселилася в Сан-Пабло і після обіду і невеликого відпочинку провела вечірнє тренування. Господарі також надали киянам час для ранкового заняття.

20:00. Бургос, Іспанія, Колізей "Pabellon Multiusos", матч-відповідь. Трансляція запланована на телеканалі XSPORT. Крім того, поєдинок можна буде подивитися на OBOZREVATEL.

Плеєр з картинкою з Іспанії буде доступний в цій новині і з'явиться ближче до початку зустрічі.

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації "Київ-Баскет" за сумою двох матчів пройшов австрійський "Капфенберг".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський розповів про розвиток цього виду спорту в нашій країні.

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